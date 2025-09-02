Prijateljica Draška Stanivukovića dobila 10.000 KM podsticaja za beauty studio

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković na platformi "X" podijelio je da je u gradu otvoren novi beauty salon.

Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je riječ o salonu koji je otvorila njegova prijateljica, a podsticaj je dobila iz budžeta grada.

- Zaista je lijepo vidjeti mlade hrabre ljude koji se osmjele da započnu svoj samostalni posao. Jedna od njih je kćerka mojih prijatelja, Anđela Vučić, koja je danas otvorila svoj salon ljepote “Tara”, a koji se nalazi u Ulici Milana Radmana 11. Dragoj Anđeli sam poželio mnogo sreće, a vas pozivam da posjetite ovaj salon i podržite našu mladu preduzetnicu - pozvao je Banjalučane gradonačelnik.