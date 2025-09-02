Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GRADONAČELNIK BANJALUKE

Prijateljica Draška Stanivukovića dobila 10.000 KM podsticaja za beauty studio

Ostali neka i dalje čekaju bajku, ova je već napisana, pišu banjalučki mediji

S otvaranja salona. X

Dž. R.

2.9.2025

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković na platformi "X" podijelio je da je u gradu otvoren novi beauty salon.

Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je riječ o salonu koji je otvorila njegova prijateljica, a podsticaj je dobila iz budžeta grada.

- Zaista je lijepo vidjeti mlade hrabre ljude koji se osmjele da započnu svoj samostalni posao. Jedna od njih je kćerka mojih prijatelja, Anđela Vučić, koja je danas otvorila svoj salon ljepote “Tara”, a koji se nalazi u Ulici Milana Radmana 11. Dragoj Anđeli sam poželio mnogo sreće, a vas pozivam da posjetite ovaj salon i podržite našu mladu preduzetnicu - pozvao je Banjalučane gradonačelnik.

Dodijeljeni podsticaji. X

Na X-u je objavljen dokument u kojem se vidi da je “Tara Beauty” vlasnice Anđele Vučić iz budžeta dobila skoro 10.000 KM za pokretanje biznisa.

- Dok većina mladih u Banjaluci može samo da sanja o ovakvoj podršci i luksuzu, gradonačelnik će uživati u „Tari“ – jer voli sve što je skupo, ušminkano i napucano. A Anđela, koja je tek zakoračila u dvadesete, već ima salon na nivou luksuza. Ostali neka i dalje čekaju bajku, ova je već napisana - pišu banjalučki mediji.

# BUDŽET
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
# BEAUTY SALON
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.