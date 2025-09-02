"Panteri": Znamo ko je poslao 20 ljudi s pištoljima da nas pobiju

Nakon što su se u javnosti pojavile informacije da su članovi organizacije „Panter“ napadnuti na Ilidži, Ahmed Džinović, predsjednik i osnivač, za „Dnevni avaz“ ekskluzivno otkriva detalje ovog slučaja.

Podsjetimo, organizacija „Panter“ se bavi sprečavanjem pedofilije u društvu i zaštitom životinja. Voljeli ih ili ne, oni ne staju, nego osobe koje oni „obrade“ završe u rukama državnih institucija s prijavom ili procesom.

Džinović za „Avaz“ otkriva da su uhvatili dosta, kako on kaže, bolesnika.

Veći korak

- I to dosta ozbiljnih bolesnika na funkcijama koje ćemo u narednom periodu objaviti, kao što je i naša javnost koja prati rad organizacije upoznata da mi pripremamo ozbiljnu emisiju gdje ćemo sav rad da predstavimo kroz saradnju sa zvaničnim institucijama. Sve dok ne bude sve spremno, mi ne možemo da sa svim izlazimo u javnost. Ja sam ugrožen upravo zbog pripremanja. Inače, dosad smo radili po principu čim ulovimo, mi objavimo – kaže na početku razgovora Džinović.

Govori da su se sada odlučili za drugačiji rad.

- Sad smo se odlučili na veći korak, da se emisija snimi i svi se dokazi prilože i kaže šta je predato u MUP, u Tužilaštvo i šta su oni poduzeli po tom pitanju i da cijeli slučaj prate kroz emisiju. Oni su mene napali, znam da su određeni ljudi dobili ogromnu sumu novca da mene ušutkaju. Ali postoji jedna činjenica, mi smo organizacija koja ima svoju ideologiju, ne mogu, naprimjer, mene ušutkati jer je tu mnogo više ljudi i ne znam da li su oni svjesni na koga oni udaraju – govori Džinović.

Na Ilidži je bio upravo Džinović s još jednim pripadnikom „Pantera“.

- Ne treba padati na pamet nekim ljudima da pokušaju da napadaju mene, jer mogu i ja početi koristiti svoje metode. A pogotovo da nas potplate - to ne mogu. Mi služimo ideološkim ciljevima i našoj organizaciji – ističe on.

Upitan ko ih je napao, Džinović kaže:

- Opkolilo nas je 20 ljudi, ja kao osnivač organizacije i sa mnom još jedna osoba. Ljudi koji su nas opkolili bili su naoružani. Uperili su pištolje prema nama. Neko je pozvao policiju, rečeno im je “da je moguće da će Ahmed biti ubijen, ako bude ubijen da se zna zbog čega je, da je zbog slučaja organizacije 'Panter'“. Uhapšeno je 6 lica, pet na protivnoj strani i 6. lice s naše strane. Policija je došla u to sve, ne znajući o čemu se radi, došla su dva policajca. Ne mogu ništa reći, oni su meni spasili život. To se nisam mogao nadati nikada i veoma sam zahvalan. Znamo ko je poslao naoružanih 20 ljudi na nas. Novac se nije nama direktno nudio od te osobe, ali su postojale priče da neko hoće da nam ponudi novac, na šta smo mi rekli da nećemo nikada pristati. Dosta je ljudi pokušalo da utiče, da ono što smo mi snimili ne izlazi u javnost.

Gej pedofilija

Na pitanje šta je u svemu sporno, zbog čega je nalogodavac odlučio poslati naoružane ljude na njih, Džinović odgovara:

- U pitanju je gej pedofilija. Maloljetnik je i imamo više prijava za tu osobu. Dakle, mi smo uhvatili više lica. Uhvatili smo i jednog policajca, samo ne želimo da to spominjemo, da izlazimo s tim još. Nikad se nije desilo da ne objavimo, nikada nismo izigrali povjerenje naših građana, zato što pripremamo cijelu emisiju. Ko god nas napadne, mi smo spremni. Neka se zna da ima i nas da se branimo. Ima nas 15.000 širom Balkana, dakle naših članova, ima nas i po svijetu, ali neću sada da otkrivam cifru.

Rekli su nam: "Mi ubijamo pred policijom, mi smo država"

Potom je otkrio detalje samog napada.

- Više osoba zna da se meni namješta ubistvo već duži period, a samo smo sad dobili konkretnu informaciju od koga. Nisam htio izlaziti s tim u javnost dok nisam sve riješio. Osoba je potegla za pištolj od policajca, jer su dva policajca direktno u krugu 20 naoružanih ljudi koji su sakrili svoje pištolje i za koje idalje misle da hoće mene da likvidiraju i pred policijom. Rekli su njemu: „Mi ubijamo pred policijom, mi smo država.“ A meni su rekli da kleknem, ja sam rekao: „Ja se klanjam samo Gospodaru svome, a vi radite šta mislite da treba“. Jedan mi je opsovao familiju, udario sam ga, to su vidjeli svi. Ima i na kamerama, snimak gdje se vidi, vidjet će se sve – rekao je Džinović te na taj način otkrio da će objaviti cijeli snimak kada za to dođe vrijeme.

Oteli im kameru

- Kamera na kojoj smo imali profesionalne snimke i fotografije, to su nam uspjeli ukrasti ovi što su pobjegli, to se navodi u policiji. Medijski pritisak mi je dosta pomogao i zaštitio me – rekao je Džinović