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OBJAVILI APEL

Poljoprivrednici prijete izlaskom ako ne budu propušteni kamioni s lako kvarljivim proizvodima

Iz udruženja navode da su molili ljudski jer razumiju situaciju u kojoj se nalazi cestovni transport

Poljoprivrednici FBiH. Avaz

FENA

2.9.2025

Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH objavilo je da drugi put od jučer apeluju i mole da na blokiranim cestama budu propuštene cisterne sa sirovim mlijekom i kamioni sa lako kvarljivim poljoprivrednim proizvodima, međutim niko ne reaguje.

Iz udruženja navode da su molili ljudski jer razumiju situaciju u kojoj se nalazi cestovni transport, ali da su isto tako očekivali da i oni razumiju situaciju u poljoprivredi koja je loša.

- Ovim putem upozoravamo da će poljoprivredni proizvođači, ako se situacija sa propuštanjem ne riješi, u narednih nekoliko sati biti primorani izaći i spašavati svoju robu koju mukotrpno proizvode. Još jednom molimo da propuste cisterne i kamione sa mlijekom i lako kvarljivom robom. Štete su već sada ogromne i teško će ih biti nadoknaditi - poručuju iz Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.

# POLJOPRIVREDNICI
# PROTESTI
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