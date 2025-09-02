Na pragu nove grijne sezone: Računi za struju bit će viši, a od lani skuplji ogrjev

Tako je pelet u odnosu na prošlu grijnu sezonu poskupio za 25 posto i aktuelna cijena tog energenta je od 450 do 500 KM.

Grijna sezona je pred vratima, a cijene drvnih energenata su u odnosu na prošlu godinu više od 10 do 25 posto, u zavisnosti od vrste ogrjeva.

Građani strahuju da će doći do novih poskupljenja ogrjeva. Premda je bilo najava da će to se dogoditi već 1. septembra, cijene su, za sada, ostale iste. Potvrdio nam je to Muhamed Helać iz kompanije „Drvosječa“, kazavši kako su najave ukazivale na to da će se to poskupljenje primarno odnositi na pelet.

- Cijena drveta se ne bi trebala mijenjati i možda je to najbitnije, jer je to energent koji penzioneri najviše koriste, a za pelet se još ništa ne može predvidjeti. Pelet je jako tražen u Evropskoj uniji i, zapravo, potražnja će diktirati cijenu. Snabdjevenost tržišta svim energentima je na zadovoljavajućem nivou, a i potražnja je velika – rekao je Helać za „Avaz“.

Predstavnik Asocijacije certificiranih proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović u izjavi za „Dnevni avaz“ naglasio je da jednog od najtraženijih energenata, peleta, na tržištu u BiH ima dovoljno kako za domaće, tako i za inozemno tržište.

- Grijna sezona je na pragu, ali cijene su i dalje na onom nivou od prije tri godine i kreću se, uglavnom, od 450 do 470 KM. Naša pretpostavka je da cijene peleta ne bi trebale rasti. Našim proizvođačima smo preporučili da ne dižu cijene, kako zbog potrošača, tako i zbog stabilizacije tržišta. Naravno, takva situacija će biti u slučaju da ne bude nekih većih poremećaja u nabavci sirovine i troškova električne energije – kazao nam je Ivanović.

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