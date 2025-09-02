Konaković s Budrisom: Litvanija opredijeljena za cjelovitu, stabilnu i funkcionalnu BiH

Litvanija je ponovila jasnu opredijeljenost za cjelovitu, stabilnu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu te su osuđeni pokušaji secesije i izazivanja političke nestabilnosti, zaključak je sastanka ministara vanjskih poslova Elmedina Konakovića i Kestutisa Budrisa (Budrys) na marginama Bledskog strateškog foruma u Sloveniji.

Upoznao sagovornika s političkim prilikama

Konaković je upoznao sagovornika s političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, ističući niz izazova koji usporavaju napredak zemlje. Među njima su odlazak mladih, institucionalne blokade i pokušaji destabilizacije koji prijete demokratskom poretku. Poseban naglasak stavljen je na potrebu očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog okvira kao temelja stabilnosti i evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Budris je u tom kontekstu ponovio jasnu opredijeljenost Litvanije za cjelovitu, stabilnu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu te osudio sve pokušaje secesije i izazivanja političke nestabilnosti.

U tom duhu, podsjetio je da je Vlada Litvanije u maju 2025. godine uvela sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kao i drugim zvaničnicima entitetskog nivoa, zbog narušavanja ustavnog poretka i izazivanja političke i sigurnosne krize.

Ova mjera potvrđuje dosljednu i principijelnu politiku Litvanije u zaštiti demokratskih vrijednosti i međunarodnog pravnog poretka.

Litvanija je još jednom potvrdila svoju podršku miru, dijalogu i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, naglašavajući važnost zajedničkog djelovanja u borbi protiv destabilizirajućih politika.

Razmijenili stavove

Ministri su razmijenili stavove o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.

Konaković je ponovio čvrstu opredijeljenost BiH ka članstvu u Evropskoj uniji, naglasivši da ne postoji alternativa evropskim integracijama. Podsjetio je na odluku Evropskog vijeća iz marta 2024. godine o otvaranju pristupnih pregovora, koja je označila novu fazu u odnosima između BiH i EU.

Zahvalivši Litvaniji na dosadašnjoj podršci evropskim i euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine, uključujući liberalizaciju viznog režima, Konaković izrazio je očekivanje da će ta podrška biti nastavljena i u narednom, izuzetno važnom periodu za BiH.

Posebno je istakao principijelnu politiku Litvanije i njen doprinos očuvanju univerzalnih vrijednosti, podsjetivši na usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici iz 2010. godine, snažan čin međunarodne pravde i potvrdu zajedničke posvećenosti istini, sjećanju i ljudskom dostojanstvu.

Sagovornici su izrazili spremnost za kontinuirano jačanje političkih i ekonomskih kontakata, kao i za unapređenje ugovornih odnosa kroz konkretne oblike saradnje. Zaključeno je da postoji snažna volja da se bilateralni odnosi podignu na viši nivo, u interesu građana Bosne i Hercegovine i Republike Litvanije.