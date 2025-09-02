Policijska akademija FMUP-a promovirala 277 mlađih inspektora i policajaca

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, bila je danas domaćin svečanosti dodjele diploma polaznicima XXIX generacije osnovne policijske obuke za čin "mlađi inspektor" iz Zeničko-dobojskog kantona i XLVI generacije za početni čin "policajac" iz Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Polaznici koji su uspješno završili program, njih 277, položili su zakletvu i time zvanično stekli status policijskih službenika.

Odgovoran zadatak

Direktor Policijske akademije FMUP-a Ervin Mušinović, istaknuo je važnost događaja ne samo za kadete, već i za cjelokupno društvo. Prepoznao je trud i posvećenost polaznika, ali i doprinos međunarodnih i domaćih partnera koji su omogućili modernizaciju nastavnog plana i programa.

- Vaša predanost i disciplina pokazuju da ste spremni preuzeti častan, ali odgovoran zadatak, služiti narodu, štititi zakon i osigurati sigurnost građana - poručio je Mušinović.

Uloga efikasne obuke u profesionalnom radu policije naglašena je i u obraćanju Zahida Movlazade, zamjenika šefa Misije OSCE-a u BiH, koji je pohvalio inicijative Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u izradi novih kurikuluma.

Prema njegovim riječima, modernizirani program osigurava da policija bude opremljena znanjem i vještinama za rad na složenim i osjetljivim slučajevima, uključujući nasilje u porodici i krivična djela nad mladima.

U ime XXIX generacije osnovne policijske obuke za čin "mlađi inspektor" iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko - dobojskog kantona, obratila se polaznica Akademije Antonela Nikolić, koja je zahvalila instruktorima, profesorima i porodicama, ističući disciplinu i stručnost koju su stekli tokom obuke.

Naglasila je i podršku porodice koju su polaznici imali tokom troipomjesečnog programa, koja je, kako kaže, bila ključna za njihov uspjeh.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ocijenio je da nova generacija kadeta značajno jača kapacitete policije u zemlji.

- Ovo su ljudi spremni odgovoriti svim izazovima i čuvati sigurnost građana - istaknuo je Isak dodajući da Bosna i Hercegovina može računati na kvalitetnu i odgovornu mladu policijsku strukturu.

Put učenja

Dodatni pogled na obuku iz perspektive polaznika dao je Armin Ahmetović, podsjetivši na odgovornost koju nosi uniforma i naglašavajući da služenje domovini i građanima ostaje temelj policijskog poziva.

- Završetkom Akademije naš put učenja tek počinje. Uniformu ćemo nositi dostojno i ponosno, a najveća nagrada bit će poštovanje građana - rekao je Ahmetović.

Posebnu pažnju posvetila je i Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Europe u BiH, koja je naglasila da je današnja generacija kadeta prva koja je obuku prošla prema novom programu u kojem su ljudska prava u središtu rada policije. Poštivanje prava osoba lišenih slobode, uključujući pristup advokatu i medicinskoj njezi, istaknula je, ne smije biti samo na papiru, već mora biti primijenjeno u praksi.

Svečanost je pokazala da Policijska akademija nastavlja proces modernizacije i profesionalnog usavršavanja policijskih kadrova, uz podršku domaćih i međunarodnih partnera, s ciljem jačanja sigurnosti i povjerenja građana u policijske institucije.