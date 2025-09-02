Trivić: Legitimno izabrana Vlada RS podnosi ostavku, a izbor nove je ustavno-pravno upitan

Predsjednica Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić komentarisala je formiranje Vlade RS koja je nelegalna jer je mandatara predložio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik koji za to nema ovlasti.

Tim povodom, Trivić se oglasila na Facebooku.

- Odlazi čovječe, ne vuci sve u ambis! Svako ko danas učestvuje u ovom cirkusu izglasavanja nove Vlade Republike Srpske, radi na urušavanju Republike Srpske. Nama ni najgori neprijatelj ne bi smislio da u najtežem ustavno-pravnom i političkom trenutku po Republiku Srpsku nakon Dejtona, dovedemo sami sebe u poziciju da legitimno izabrana Vlada podnosi ostavku, a da izbor nove bude ustavno-pravno upitan. Koliko su neozbiljni, maliciozni i zbunjeni nosioci vlasti u Republici Srpskoj govori činjenica da u javnosti lebdi podatak ko je Miniću dao mandat i da li će nova Vlada biti ustavna i legitimna – navodi Trivić.

Dodala je da je još gore što se u javnosti provlači informacija da je Milorad Dodik svoja ovlaštenja prenio na Pranjića, koji je možda, kako kaže Trivić, dao Miniću mandat, iako se Minić, doduše samo usmeno, zahvaljuje Dodiku na povjerenom mandatu. Kaže kako je ovdje najmanje bitan ili gotovo je nebitan sastav Vlade.

- Uopšte ne želim da komentarišem imena i njihove kvalifikacije. Kako god kvalifikovali presudu Suda BiH i šta god o njoj mislili, Milorad Dodik treba da kaže cjelokupnoj janosti po kom osnovu sebe i dalje smatra predsjednikom kada je otkupio zatvorsku kaznu i time priznao presudu Suda BiH. Taj potez poslužio mu je ne samo da izbjegne zatvor, nego što je za njega bitnije, da strancima sa kojima još uvijek igra ili pokušava da igra igre može da kaže „da stvar tjera samo pravno do Strazbura“ te da je presudu prihvatio, a dokaz za to je činjenica da je kaznu otplatio. To je ono što Željka ide da kaže u Sjedinjene Američke Države – kaže Trivić.