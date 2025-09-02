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JASAN STAV

Trivić: Legitimno izabrana Vlada RS podnosi ostavku, a izbor nove je ustavno-pravno upitan

Institucije su nam obezglavljene, a jedini put koji nudi vlast je da to tako ostane, navodi Trivić

Trivić: Odlazi čovječe, ne vuci sve u ambis. Facebook

A. O.

2.9.2025

Predsjednica Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić komentarisala je formiranje Vlade RS koja je nelegalna jer je mandatara predložio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik koji za to nema ovlasti.

Tim povodom, Trivić se oglasila na Facebooku.

- Odlazi čovječe, ne vuci sve u ambis! Svako ko danas učestvuje u ovom cirkusu izglasavanja nove Vlade Republike Srpske, radi na urušavanju Republike Srpske. Nama ni najgori neprijatelj ne bi smislio da u najtežem ustavno-pravnom i političkom trenutku po Republiku Srpsku nakon Dejtona, dovedemo sami sebe u poziciju da legitimno izabrana Vlada podnosi ostavku, a da izbor nove bude ustavno-pravno upitan. Koliko su neozbiljni, maliciozni i zbunjeni nosioci vlasti u Republici Srpskoj govori činjenica da u javnosti lebdi podatak ko je Miniću dao mandat i da li će nova Vlada biti ustavna i legitimna – navodi Trivić.

Dodala je da je još gore što se u javnosti provlači informacija da je Milorad Dodik svoja ovlaštenja prenio na Pranjića, koji je možda, kako kaže Trivić, dao Miniću mandat, iako se Minić, doduše samo usmeno, zahvaljuje Dodiku na povjerenom mandatu. Kaže kako je ovdje najmanje bitan ili gotovo je nebitan sastav Vlade.

- Uopšte ne želim da komentarišem imena i njihove kvalifikacije. Kako god kvalifikovali presudu Suda BiH i šta god o njoj mislili, Milorad Dodik treba da kaže cjelokupnoj janosti po kom osnovu sebe i dalje smatra predsjednikom kada je otkupio zatvorsku kaznu i time priznao presudu Suda BiH. Taj potez poslužio mu je ne samo da izbjegne zatvor, nego što je za njega bitnije, da strancima sa kojima još uvijek igra ili pokušava da igra igre može da kaže „da stvar tjera samo pravno do Strazbura“ te da je presudu prihvatio, a dokaz za to je činjenica da je kaznu otplatio. To je ono što Željka ide da kaže u Sjedinjene Američke Države – kaže Trivić.

Objava Trivić. Screenshot

Poručila je kako se narodu priča jedna priča, strancima druga.

- Narodu cirkus u Narodnoj skupštini, instituciji u kojoj je rođena Republika Srpska, strancima Republika Srpska na tacni, samo da on opstane. Institucije su nam obezglavljene, a jedini put koji nudi vlast je da to tako ostane. Nakon smjene Poplašena, bilo je teško ali se nastavilo; nakon sječe kadrova SDS-a bilo je teško, ali se nastavilo. Nakon svakog teškog poliitčkog trenutka bilo je teško za Srpsku, ali se iznalazilo rješenje, samo je Dodik upro svim silama, pa i fizičkim, da ostane po svaku cijenu, uključujući i budućnost i opstanak Republike Srpske. Dodiku koji je iselio Poplašena iz kabineta kada ga je smijenio Karlos Vestendorp bivši visoki predstavnik, imam da poručim odlazi čovječe, ne vuci sve u ambis – poručila je Trivić. 

# VLADA RS
# JELENA TRIVIĆ
# MILORAD DODIK
# NARODNI FRONT
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