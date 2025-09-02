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REAKCIJE

SDA o paljevini automobila Mahmutovića: Bošnjački zvaničnici u RS pod stalnim pritiskom režima, očekujemo sankcioniranje počinioca

Paljenje Mahmutovićevog automobila u garaži, kao i nedavno paljenje automobila poslaniku u NSRS Amiru Hurtiću u Doboju, očigledne su poruke

SDA: Osudili napad. Avaz / Hayat

A. O.

2.9.2025

Nakon što je Dževadu Mahmutoviću (SDA), delegatu u Vijeću naroda RS-a zapaljen automobil, oglasila se i Stranka demokratske akcije koja je osudila napad na njegovu imovinu.

Ovaj događaj se desio jutros u Tuzli, a kako kažu iz SDA, bošnjački zvaničnici u entitetu RS su pod stalnim pritiskom vladajućeg režima, jer se suprotstavljaju separatističkoj politici i diskriminaciji Bošnjaka.

- Prof. dr. Mahmutović je posebno aktivan u pravnoj borbi, kao autor apelacija kojima se pred Ustavnim sudom BiH poništavaju antiustavni zakoni i odluke entitetskih vlasti. Zbog toga je trn u oku velikodržavnom projektu. Paljenje Mahmutovićevog automobila u garaži, kao i nedavno paljenje automobila poslaniku u NSRS Amiru Hurtiću u Doboju, očigledne su poruke svim Bošnjacima koji su aktivni u politici entiteta RS – navode iz SDA.

Od nadležnih policijsko-pravosudnih institucija kažu da očekuju da u hitnoj istrazi otkriju i najstrožije sankcioništu počinioca napada, kao i eventualne naredbodavce.

# SDA
# DŽEVAD MAHMUTOVIĆ
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