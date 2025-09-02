Tekst "Avaza" o ćevapima Vukanovića u Sarajevu tema na NSRS: "Poslali ste lošu poruku pred sjednicu NSRS"

Naime, jučer je "Avazov" reporter zabilježio u sarajevskoj ćevabdžinici "Zmaj" poslanike liste "Za pravdu i red" Nebojšu Vukanovića, Zagoraku Grahovac i Đorđu Vučinića, što je i objavljeno na našem portalu.

- Kakvi su gospodine Vukanoviću bili ćevapi u Sarajevu jučer? Mislim da je uredu da ako ne volite svinjetinu, da volite ćevape u Sarajevu, ali nije uredu da pred sjednicu NSRS šaljete poruku da su ćevapi u Sarajevu bolji nego u Banjoj Luci. To je jako loša poruka, loše je i što ste vi poslanici izašli s ove sjednice. To je ružna stvar za NSRS. Razumijem da se ne slažete sa stručnim kvalifikacijama određenih ministara, ali postoji zaključak NSRS da je Ustav RS prekršen - kazao je Mazalica, šef Kluba SNSD-a.

Na to je reagirao i Vukanović.

- Što se tiče ćevapa, mi smo dole jučer u šali rekli da se napiše da su sarajevski ćevapi bolji od banjalučkih, pa da vidimo hoće li Dodik zapeti na to na NSRS. i vi ste zapeli za to. Ja sam svratio poslije Parlamenta, a ja sam izdajnik jer sam pojeo ćevape u Sarajevu, a pojedem ih u Trebinju i u Banjoj Luci.