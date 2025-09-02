Ramić o Bećiroviću: Hoće li on biti ponovo zajednički sadržalac ostaje da vidimo, možda bolje nismo ni zaslužili

Zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH Edin Ramić (SDA) žestoko je kritikovao člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića nakon što je državni budžet vraćen Predsjedništvu BiH na doradu.

- BiH je šef izvršne vlasti. Kad imenujete mandatara i Vijeće ministara ono bi trebalo u potpunosti da provodi utvrđene politike Predsjedništva BiH (ako ih ono ima uopće). Denis Bećirović kao bošnjački član (a osjeća se više kao probosanski) Predsjedništva je skupa za Željkom Cvijanović imenovao mandatara za sastav Vijeća ministara i tako preglasao Željka Komšića kao drugog probosanskog člana Predsjedništva. Time je obesmislio predizbornu kampanju i fokus na 2:1 za probosanski tim u Predsjedništvu BiH - naglasio je Ramić.

Istakao je da je Bećirović predao poluge SNSD-u i HDZ i vratio se otvorenim pismima.

- Zašto u njegovom mandatu predsjedavanja nije inicirao i predložio usvajanje budžeta na način kako je to urađeno posljednjih dana? I kako će objasniti da je neki njegov stranački referent iz sistema, njemu kao predlagaču vratio budžet, da on sad treba uzeti digitron pa izračunati koliko će sredstava biti na kojem kontu, a što je posao tehničkih službu u Vijeću ministara koje je imenovao - kazao je Ramić..

Kaže da je Trojka, za razliku od Bećirovića, principijelna.

- Trojka je makar principijelna, polovinu mandata su potrošili ispunjavajući želje HDZ i SNSD, čuvajući većinu, a drugu polovinu će gledati da sačuvaju kakve takve odnose s opozicijom iz RS (anamnjihovom trojkom) dok i poslednji od njih ne shvate da su ispali pravi levati. A Denis? Od njega niko ništa ne očekuje pa ni Pošta, jer pisma su otvorena i prije slanja. Hoće li on biti ponovo zajednički sadržalac ostaje da vidimo, boljeg će teško naći a možda mi kao narod bolje nismo ni zaslužili - zaključio je Ramić.