Vozači kamiona ranije blokirali ulaz u Trebinje, Luka Petrović im donio da jedu

Direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović danas je posjetio prijevoznike koji protestuju na ulazu u Trebinje, prilikom lega im je donio hranu.

On je poručio da će im i Elektroprivreda i građani Trebinja pomagati koliko budu mogli, da se riješi ovaj problem kojim se moraju pozabaviti dva bh. ministarstva transporta i komunikacija, te vanjskih poslova.

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine počeli su proteste zbog pravila Evropske unije koja im ograničava boravak unutar granica unije na 90 dana, pa se oko 50 šlepera zaustavilo i na ulazu u Trebinje, iz pravca Crne Gore, poručujući da će tu ostati koliko bude potrebno da se ova odluka promijeni.

- Problem je u tome što je EU donijela propise prije više mjeseci, a bh. nivo nije reagovao nijednom zaštitnom i preventivnom mjerom, jer ovi prijevoznici nisu taksisti unutar lokalne zajednice, jer svoj hljeb zarađuju mimo granica BiH, a to znači da imaju slobodno kretanje, a ne ograničeno, za šta su se Ministarstvo transporta i komunikacija BiH, te Ministarstvo inostranih poslova BiH morali založiti u Evropskoj komisiji i izboriti se za status naših vozača, koji su iz cijele BiH i mnogi od njih su daleko od kuće - rekao je Petrović, dodajući da dva nadležna ministarstva trebaju riješiti problem, a ne da ih, kako kaže "preturaju drugome".

Vozač Amir Ferhatović iz Gračanice, iako fakultetski neobrazovan, prihvatio se ovoga posla kako bi prehranio svoje četvero djece, ali mu i takav posao drugi opstruišu.

- Problem je u tome što smo mi u Evropskoj uniji tretirani kao turisti, a sve preko toga nam slijede zabrane, kažnjavaju nas, a neke su kolege već završavale i u zatvorima. Kroz cijelu Evropsku uniju je stavljena zabrana da, ako se tranzitira – ne smije se skretati u bilo koju ulicu, pa čak i ako nam je potrebna kupovina hrane, a ako tu hranu nosimo od kuće na granici smo tretirani kao da je švercujemo, pa sam i sam platio 700 eura kazne za nekolike paštete, zbog ove zabrane skretanja dok sam vozio kroz Hrvatsku - naveo je Ferhatović.

Ističući da je već 23 dana na putu, jer se vraća kući iz pravca Albanije, kaže da će ostati u ovoj koloni koliko god bude potrebno, kakve instrukcije je dobio i iz sjedišta svoje firme, a napominje i to da je neizdrživ tretman stajati po više od 20 časova na granicama, te da bi se on, kao visokoobrazovan, sam rado mijenjao sa carinicima ili graničnim policajcima.

Podsjećamo, nakon sastanka predstavnika Konzurcijuma Logistika BiH i premijera FBiH Nermina Nikšića okončan je protest prijevoznika, potvrđeno je ranije za portal "Avaza".