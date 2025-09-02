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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Tuzla više nije u blokadi, prijevoznici se povukli sa cesta!

Drago mi je da su se uključili parlamentarci na državnom nivou, a mi ćemo sa svoje strane nastaviti saradnju i raditi na rješavanju problema, kazao je

Sa lica mjesta u Tuzli. Avaz

A. O.

2.9.2025

Nakon sastanka predstavnika Konzurcijuma Logistika BiH i premijera FBiH Nermina Nikšića okončan je protest prijevoznika.

Također, Tuzla više nije u blokadi.

Nakon sastanka premijer FBiH Nermin Nikšić je poručio da tim ljudima treba stvoriti uslove da rade posao na najbolji mogući način.

- Najlakša uloga je bila da ih usmjerim na neke druge ljude, naravno da mi to nije cilj. Mi ćemo u četvrtak na Vladi FBiH razmatrati zahtjeve koji su u domenu Vlade FBiH. Premijer Višković i ja smo razgovarali i donijeli smo odluku da neke jedinstvene stavove pošaljemo prema Vijeću ministara, kako bi radili na rješavanju ovih problema. Vijeće ministara nije neko određeno tijelo, i tamo sjede ljudi kao i u Vladi FBiH i Vladi RS, tako da očekujem da će se ministri pozabaviti ovim poslovima, koji jesu njihova nadležnost. Drago mi je da su se uključili parlamentarci na državnom nivou, a mi ćemo sa svoje strane nastaviti saradnju i raditi na rješavanju problema - kazao je Nikšić.

Podsjećamo, premijer FBiH Nermin Nikšić i predstavnik Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić su danas u 16 sati održali sastanak, gdje je dogovoreno da se protest okonča.

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# CESTE
# PRIJEVOZNICI
# TUZLA
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