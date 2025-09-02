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Durmić: Nikšić je ispunio sva naša očekivanja, sada se vraćamo svakodnevnom životu i rješavanju problema

Hvala svima koji su nam dali podršku u borbi i želimo da se izvinimo svima ako smo im nenamjerno nanijeli štetu u ova dva dana

Mirsad Durmić - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
S. S.

2.9.2025

Mirsad Durmić, predsjednik Organizacionog odbora Konzorcijuma Logistika BiH, rekao je nakon sastanka s premijerom FBiH Nerminom Nikšićem da su njihova sva očekivanja kada je u pitanju premijer ispunjena.

- Očekujemo da će i obećanja u narednom periodu biti ispunjena. Hvala medijima na korektnom izvještavanju u interesu svim građana. Ovo nije bila samo borba za prava, nego i borba za jedinstvo svih privrednika na nivou BiH, drago mi je da smo to uspjeli bez ijednog incidenta i da smo sačuvali Konzorcijum od politike. Hvala svima koji su nam dali podršku u borbi i želimo da se izvinimo svima ako smo im nenamjerno nanijeli štetu u ova dva dana i nadam se da će i oni razumijeti nas, kao što smo i mi razumijeli njih. Drago mi je da smo uspjeli da dobijemo obećanja i da uđemo rješavanje problema, da sklonimo kamione i da se vratimo svakodnevnom životu, jer gubici nisu mali. Blokada je od ovog momenta obustavljena, sada ćemo obustaviti sve koordinatore.

Inače, Mirsad Durmić je vlasnik kompanije DMDE iz Tuzle.

# MIRSAD DURMIĆ
# NERMIN NIKŠIĆ
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
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