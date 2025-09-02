Durmić: Nikšić je ispunio sva naša očekivanja, sada se vraćamo svakodnevnom životu i rješavanju problema

Mirsad Durmić, predsjednik Organizacionog odbora Konzorcijuma Logistika BiH, rekao je nakon sastanka s premijerom FBiH Nerminom Nikšićem da su njihova sva očekivanja kada je u pitanju premijer ispunjena.
KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
PREDSTAVNIK PRIJEVOZNIKA
Hvala svima koji su nam dali podršku u borbi i želimo da se izvinimo svima ako smo im nenamjerno nanijeli štetu u ova dva dana
Mirsad Durmić, predsjednik Organizacionog odbora Konzorcijuma Logistika BiH, rekao je nakon sastanka s premijerom FBiH Nerminom Nikšićem da su njihova sva očekivanja kada je u pitanju premijer ispunjena.
- Očekujemo da će i obećanja u narednom periodu biti ispunjena. Hvala medijima na korektnom izvještavanju u interesu svim građana. Ovo nije bila samo borba za prava, nego i borba za jedinstvo svih privrednika na nivou BiH, drago mi je da smo to uspjeli bez ijednog incidenta i da smo sačuvali Konzorcijum od politike. Hvala svima koji su nam dali podršku u borbi i želimo da se izvinimo svima ako smo im nenamjerno nanijeli štetu u ova dva dana i nadam se da će i oni razumijeti nas, kao što smo i mi razumijeli njih. Drago mi je da smo uspjeli da dobijemo obećanja i da uđemo rješavanje problema, da sklonimo kamione i da se vratimo svakodnevnom životu, jer gubici nisu mali. Blokada je od ovog momenta obustavljena, sada ćemo obustaviti sve koordinatore.
KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
Inače, Mirsad Durmić je vlasnik kompanije DMDE iz Tuzle.