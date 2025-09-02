Ljubojević: "Imam neke stvari malo veće nego svi vi, imam i luksuz da mogu izaći sa sjednice da ne slušam opoziciju"

Vlada RS je povećala plate, borački dodatak, i to su dobri pokazatelji. Da je moglo bolje, sigurno jeste, ali, ipak je rađeno dobro, to potvrđuju pokazatelji, poručila je potpredsjednica Narodne skupštine Anja Ljubojević na posebnoj sjednici NSRS.

Kad je riječ o novoj Vladi, naglasila je da ne postoji čarobni štapić i da se neke stvari ne mogu promijeniti.

– Međutim, nova vlada, sa Savom Minićem na čelu, ima dobru energiju i mislim da će uraditi dobar posao. Kad je riječ o ekspozeu gospodina Minića, važan je dio koji govori o borbi za RS i njene nadležnosti – naglasila je Ljubojević.

Kako je rekla, najvažnije je da se sačuva RS.

– Nadam se da će biti još bolje – istakla je ona.

Poslanicima opozicije je poručila da je sa današnjeg zasjedanja NSRS izašla, jer, kako je naglasila, ima taj luksuz, da ne mora da ih sluša.

– Osvrnula bih se na tvit Rajka Vasića, koji kaže da Anja Ljubojević iznese ono što Vukanović ne smije ni da pomisli, kad je sam u mraku i zaključanoj sobi. To se odnosi na sve vas. Neko je rekao da sam kukavica, ali ja imam neke stvari malo veće nego svi vi, ali, otom-potom. S vama ću se obračunavati na drugi način – poručila je Ljubojević.