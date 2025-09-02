Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEVJEROVATNA IZJAVA

Ljubojević: "Imam neke stvari malo veće nego svi vi, imam i luksuz da mogu izaći sa sjednice da ne slušam opoziciju"

Osvrnula bih se na tvit Rajka Vasića, koji kaže da Anja Ljubojević iznese ono što Vukanović ne smije ni da pomisli, kad je sam u mraku i zaključanoj sobi, to se odnosi na sve vas

Ljubojević: Vrijeđala opoziciju. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

2.9.2025

Vlada RS je povećala plate, borački dodatak, i to su dobri pokazatelji. Da je moglo bolje, sigurno jeste, ali, ipak je rađeno dobro, to potvrđuju pokazatelji, poručila je potpredsjednica Narodne skupštine Anja Ljubojević na posebnoj sjednici NSRS.

Kad je riječ o novoj Vladi, naglasila je da ne postoji čarobni štapić i da se neke stvari ne mogu promijeniti.

– Međutim, nova vlada, sa Savom Minićem na čelu, ima dobru energiju i mislim da će uraditi dobar posao. Kad je riječ o ekspozeu gospodina Minića, važan je dio koji govori o borbi za RS i njene nadležnosti – naglasila je Ljubojević.

Kako je rekla, najvažnije je da se sačuva RS.

– Nadam se da će biti još bolje – istakla je ona.

Poslanicima opozicije je poručila da je sa današnjeg zasjedanja NSRS izašla, jer, kako je naglasila, ima taj luksuz, da ne mora da ih sluša.

– Osvrnula bih se na tvit Rajka Vasića, koji kaže da Anja Ljubojević iznese ono što Vukanović ne smije ni da pomisli, kad je sam u mraku i zaključanoj sobi. To se odnosi na sve vas. Neko je rekao da sam kukavica, ali ja imam neke stvari malo veće nego svi vi, ali, otom-potom. S vama ću se obračunavati na drugi način – poručila je Ljubojević.

# NSRS
# ANJA LJUBOJEVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.