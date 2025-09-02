Na sjednici NSRS: Imenovana Vlada RS, koju je predložio nezakonito imenovani mandatar

Narodna skupština RS na sjednici održanoj u Banjoj Luci imenovala je Vladu RS, čijeg mandatara Savu Minića je nelegalno predložio bivši predsjednik RS Milorad Dodik.

Za imenovanje Save Minića je glasalo 50 poslanika, a za imenovanje ministara isti broj.

U nelegalnoj Vladi nije bilo velikih kadrovskih promjena, a desile su se neke rokade između Ministarstava.

Promjena ministarstava

Većina ministara ostaju u Vladi, no neki će sjesti u drugo Ministarstvo. Siniša Karan više neće biti ministar unutrašnjih poslova, u Vladu ulaze Goran Selak, predsjednik SPS-a i Zoran Stevanović, bivši gradonačelnik Zvornika.

Nova lica u Vladi Save Minića bit će i Borivoje Golubović iz Dervente koji će zamijeniti Željku Stojičić na čelu ministarstva prosvjete, dok će Anđelka Kuzmić iz Doboja biti nova ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Svi ministri

Ovo je kompletan spisak nelegalno imenovane Vlade:

Ministar finansija RS - Zora Vidović.

Ministar unutrašnjih poslova RS - Željko Budimir.

Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS - Siniša Karan.

Ministar saobraćaja i veza RS - Zoran Stevanović.

Ministar energetike i rudarstva RS - Petar Đokić.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS - Alen Šeranić.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS - Zlatan Klokić.

Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS - Bojan Vipotnik.

Ministar privrede i preduzeća Republike Srpskoj - Vojin Mitrović.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Anđelka Kuzmić.

Ministar trgovine i turizma RS - Denis Šulić.

Ministar pravde RS - Goran Selak.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS - Danijel Egić.

Ministar uprave i lokalne samouprave RS - Senka Jujić.

Ministarka za porodicu, omladinu i sport RS - Selma Čabrić.