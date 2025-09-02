Na sjednici NSRS: Imenovana Vlada RS, koju je predložio nezakonito imenovani mandatar

Narodna skupština RS na sjednici održanoj u Banjoj Luci imenovala je Vladu RS, čijeg mandatara Savu Minića je nelegalno predložio bivši predsjednik RS Milorad Dodik.
Za imenovanje Save Minića je glasalo 50 poslanika, a za imenovanje ministara isti broj.
U nelegalnoj Vladi nije bilo velikih kadrovskih promjena, a desile su se neke rokade između Ministarstava.
Promjena ministarstava
Većina ministara ostaju u Vladi, no neki će sjesti u drugo Ministarstvo. Siniša Karan više neće biti ministar unutrašnjih poslova, u Vladu ulaze Goran Selak, predsjednik SPS-a i Zoran Stevanović, bivši gradonačelnik Zvornika.
Nova lica u Vladi Save Minića bit će i Borivoje Golubović iz Dervente koji će zamijeniti Željku Stojičić na čelu ministarstva prosvjete, dok će Anđelka Kuzmić iz Doboja biti nova ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Svi ministri
Ovo je kompletan spisak nelegalno imenovane Vlade:
Ministar finansija RS - Zora Vidović.
Ministar unutrašnjih poslova RS - Željko Budimir.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS - Siniša Karan.
Ministar saobraćaja i veza RS - Zoran Stevanović.
Ministar energetike i rudarstva RS - Petar Đokić.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS - Alen Šeranić.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS - Zlatan Klokić.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS - Bojan Vipotnik.
Ministar privrede i preduzeća Republike Srpskoj - Vojin Mitrović.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Anđelka Kuzmić.
Ministar trgovine i turizma RS - Denis Šulić.
Ministar pravde RS - Goran Selak.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS - Danijel Egić.
Ministar uprave i lokalne samouprave RS - Senka Jujić.
Ministarka za porodicu, omladinu i sport RS - Selma Čabrić.