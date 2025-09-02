Pomozimo Aslanu (5) iz Sarajeva: Za njegove operacije je potrebno čak 44.500 eura

Za operacije petogodišnjeg Aslana potrebno je čak 44.500 eura. Pozivom na broj 17041 donirate 2 KM. Molimo vas da podijelite ovaj apel i pomognete da Aslan dobije šansu za zdrav i dostojanstven život.

Aslan Kuršumlić iz Sarajeva boluje od penoskrotalne hipospadije, složenog i rijetkog oblika urođene anomalije muškog spolnog organa. Ova dijagnoza mu onemogućava normalno mokrenje i zahtijeva višestruke operativne zahvate kako bi njegovo tijelo moglo pravilno funkcionisati.

- Spas za Aslana nalazi se u Istanbulu, gdje bi bio podvrgnut tri operativna zahvata, koji se obavljaju u različitim fazama.

Iako je liječenje započeto još kada je imao samo šest mjeseci, sada je utvrđeno da je slučaj previše komplikovan za izvođenje operacije u Bosni i Hercegovini.

Vrijeme prolazi, a Aslan i njegova porodica sami ne mogu prikupiti tolika sredstva. Potrebna im je naša podrška – i moralna, i finansijska.

Pokažimo Aslanu i njegovoj porodici da nisu sami. Zajedno možemo omogućiti da odrasta bez boli, sa osmijehom i zdravljem koje zaslužuje.

Pored poziva na broj 17041, donacije za Aslanovo liječenje možete uplatiti klikom na opciju "Doniraj odmah" ili direktno na naše žiroračune.

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate - navode iz Udruženja Pomozi.ba.