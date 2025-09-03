Predsjednik Udruženja „Srce za djecu“ Fikret Kubat: Kafu najradije pijem sa suprugom

Ime i prezime: Fikret Kubat.
Datum i mjesto rođenja: 23. mart 1976., Visoko.
Šta prvo uradite kad se probudite: Operem zube, umijem se.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Profesor.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Rad s djecom.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kur'an.
Najdraža pjesma: „Ptica bijela“.
Šta gledate na televiziji: Sport, vijesti.
Šta Vas nervira: Lijenost.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Sat od porodice.
Čega se plašite: Visine.
S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.
Omiljena društvena mreža: Ne koristim.
Najdraža boja: Zlatna.
Ko Vam je uzor: Roditelji.
Najdraži pisac: Abdulah Sidran.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Da zdravstvo bude na najvišem nivou.
Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Derviš i smrt“.
Tim za koji navijate: Željo.
Omiljena narodna izreka: „Dobro se dobrim vraća“.
Koje pitanje najviše mrzite: Kako si?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ima ih mnogo.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Španiju.