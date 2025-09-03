Predsjednik Udruženja „Srce za djecu“ Fikret Kubat: Kafu najradije pijem sa suprugom

Ime i prezime: Fikret Kubat.

Datum i mjesto rođenja: 23. mart 1976., Visoko.

Šta prvo uradite kad se probudite: Operem zube, umijem se.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Profesor.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Rad s djecom.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kur'an.

Najdraža pjesma: „Ptica bijela“.

Šta gledate na televiziji: Sport, vijesti.

Šta Vas nervira: Lijenost.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Sat od porodice.

Čega se plašite: Visine.

S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.

Omiljena društvena mreža: Ne koristim.

Najdraža boja: Zlatna.

Ko Vam je uzor: Roditelji.

Najdraži pisac: Abdulah Sidran.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Da zdravstvo bude na najvišem nivou.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Derviš i smrt“.

Tim za koji navijate: Željo.

Omiljena narodna izreka: „Dobro se dobrim vraća“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kako si?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ima ih mnogo.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Španiju.