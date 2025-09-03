Sanja Vulić: Milorad Dodik za mene je i dalje apsolutno Bog

Što se tiče prijevremenih izbora za predsjednika RS, Vulić tvrdi za Srpskainfo da o tome još nije zauzet stav na najvišim organima SNSD.

Potpredsjednica SNSD i šefica Kluba poslanika te stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić, tvrdi da se SNSD maksimalno ozbiljno priprema za referendum, koji će krajem oktobra biti održan povodom presude Suda BiH Miloradu Dodiku i odluke CIK BiH da mu se oduzme mandat predsjednika RS.

– Rekla sam da ćemo biti spremni za sve prljave scenarije. Studiozno ćemo razgovarati kakav ćemo stav zauzeti. Naš stav je bio da ne učestvujemo na izborima i to je bio stav Predsjedništva i Glavnog odbora SNSD. Međutim, ako nam neko sprema kosovski scenario, a vidimo da to sprema Irena Hadžiabdić (predsjednica CIK-a BiH) s ostalim svojim političkim trabantima i Kristijanom Šmitom, onda ćemo morati zauzeti jasan stav – kaže Vulić.

Ona za Srpskainfo, između ostalog, otkriva zašto je prijetila da će donijeti zmije u Parlament BiH, zašto nema srpskog jedinstva u državnim inistitucijama, pozivima na saradnju s “izdajnicima i stranim plaćenicima”, da je Milorad Dodik za nju i dalje “Bog”, kako je došlo do njenog pomirenja s Obrenom Petrovićem, ko će biti kandidat SNSD-a za novog predsjednika RS.