Košarac poželio brz oporavak Halidu Bešliću: Njegove pjesme su dio naših života, naših uspomena i naših srca

Istaknuo je da sve generacije koje su odrastale uz njegovu muziku, sigurno upućuju iste želje.

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac oglasio se na Instagram profilu porukom za pjevača Halida Bešlića kojem je poželio brz oporavak.

- Mom prijatelju Halidu Bešliću upućujem najiskrenije želje za brz i uspješan oporavak!

Uvjeren sam da će njegova dobrota, snaga, nesalomiv karakter i vedrina prevazići ovo izazovno vrijeme i da će iz ove borbe, kao i iz svih prethodnih, izaći kao pobjednik.

Znam da sve generacije, koje su rasle uz njegovu muziku, imaju iste želje i poruke. Halidove pjesme su dio naših života, naših uspomena i naših srca.

Radujemo se Halidovom povratku na scenu, gdje ga sa aplauzom i srcem punim podrške čekaju vjerni obožavaoci i ljudi koji ga vole i poštuju - piše u objavi.