Košarac poželio brz oporavak Halidu Bešliću: Njegove pjesme su dio naših života, naših uspomena i naših srca

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac oglasio se na Instagram profilu porukom za pjevača Halida Bešlića kojem je poželio brz oporavak.
Istaknuo je da sve generacije koje su odrastale uz njegovu muziku, sigurno upućuju iste želje.
- Mom prijatelju Halidu Bešliću upućujem najiskrenije želje za brz i uspješan oporavak!
Uvjeren sam da će njegova dobrota, snaga, nesalomiv karakter i vedrina prevazići ovo izazovno vrijeme i da će iz ove borbe, kao i iz svih prethodnih, izaći kao pobjednik.
Znam da sve generacije, koje su rasle uz njegovu muziku, imaju iste želje i poruke. Halidove pjesme su dio naših života, naših uspomena i naših srca.
Radujemo se Halidovom povratku na scenu, gdje ga sa aplauzom i srcem punim podrške čekaju vjerni obožavaoci i ljudi koji ga vole i poštuju - piše u objavi.