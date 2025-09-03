Blagojević: Predsjedništvo BiH može podnijeti zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti oduke NSRS

Profesor ustavnog prava Milan Blagojević je rekao da je Odluka Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) od 2 septembra, kojom je na prijedlog Milorada Dodika izabrana tzv. nova vlada RS, odluka koja je suprotna Ustavu RS-a i Ustavu Bosne i Hercegovine, jer je donijeta na prijedlog Dodika koji nije predsjednik RS.

Blagojević pojašnjava da je izabrana nova vlada na Dodikov prijedlog, iako Ustav RS dozvoljava da novi premijer može biti predložen samo od osobe koja je predsjednik RS-a.

- Time je povrijeđen i Ustav BiH, jer je ovakvim izborom NSRS povrijedila pravosnažnu presudu Suda BiH, a time i ustavni princip vladavine prava iz člana 1 Ustava BiH. Naime, tom presudom Suda BiH je sa 12. junom ove godine Dodiku pravosnažno zabranjeno da u narednih šest godina obavlja funkciju predsjednika RS-a, zbog čega Dodik od tada nema pravo da preduzme bilo koju radnju u funkciji predsjednika niti NSRS ima pravo da izabere za premijera nekoga koga joj je predložio Milorad Dodik, a ne predsjednik RS-a - kaže Blagojević.

Pojašnjava da sada sve zavisi od toga da li će neko od ovlaštenih subjekata iz člana 6. Ustava BiH (npr. neki od članova Predsjedništva BiH) podnijeti Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti neustavne odluke NSRS.

- Ako niko od tih osoba ne pokrene takav ustavni spor, imat ćemo nastavak ove neustavne situacije u kojoj će u RS-u vladati neustavna vlada - dodao je Blagojević.

U suprotnom, prema njegovim riječima, ako bude podnesen takav zahtjev Ustavnom sudu BiH, očekuje se da će ga taj sud u hitnom postupku usvojiti i proglasiti neustavnom odluku NSRS.

- Tom odlukom se krši pravosnažna osuđujuća krivična presuda žalbenog vijeća Suda BiH izrečena Miloradu Dodiku, čime se krši ustavni princip vladavine prava propisan članom 1. Ustava BiH - zaključuje Blagojević za Fenu.