Duraković: Nelegalna Vlada RS će najviše štete napraviti građanima RS

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković komentirao je izbor nove Vlade Republike Srpske (RS) na sinoćnjoj sjednici Narodne skupštine RS-a i kazao da to dovodi do stvaranja dublje krize koja će uslijediti zbog toga što će građanima RS-a ovakva vlada nanositi samo štetu.

Kako je rekao, proteklih nekoliko mjeseci taoci smo jednog čovjeka, a ono što se može i treba očekivati sada je da razumni dio politike u RS-u uvidi da je do ove kritične situacije došlo zato što je bivšem predsjedniku RS-a prestao mandat presudom Suda Bosne i Hercegovine.

- Nažalost, vidjeli smo da se najviše zakonodavno tijelo podredilo jednom čovjeku koji više nije predsjednik. Sada živimo u ilegalnom pravnom poretku koji je preozbiljno narušen i u kojem jedan čovjek upravlja svim procesima, počevši od izvršne, sudske i zakonodavne vlasti - upozorava Duraković.

Stoga, kaže, bilo je za očekivati da će Narodna skupština RS-a, odnosno ona većina koja se okuplja oko Milorada Dodika slijepo slijediti njegove inicijative.

- Tako su i ranije dali podršku također neustavnoj inicijativi, kao što je referendum koji je najavljen u RS-u - dodao je.

Naglašava da je na isti način i mandatar Savo Minić, kojeg je predložio Dodik ilegalno i neustavno predložen, prošao u proceduru Narodne skupštine.

- Naravno da će to biti osporavano i pred ustavnim sudovima, čak i pred ustavnim sudom entiteta RS moguće je osporiti mandatara kojeg je predložio predsjednik koji nema mandat da to radi - kazao je.

Duraković smatra da bez obzira ko je mandatar ili ko su ministri u novoj Vladi RS-a, oni su nelegalni i s njima niko neće sarađivati.

- U isto vrijeme, oni građanima prodaju priču da će se stvari promijeniti, da će ići nabolje, a u startu samo njihovo postavljanje je ilegalno i niko s njima neće sarađivati osim oni sami. To nije dovoljno ni da se očuva finansijska i ekonomska stabilnost entiteta RS, pa čak i politička i svaka druga - mišljenje je potpredsjednika RS-a.

Napomenuo je da opozicija osporava izbor nove Vlade, ali da, nažalost, nije bilo dovoljno razuma da oni koji glasaju u Narodnoj skupštini RS ovakvu ilegalnu inicijativu ospore.

- Sada i dalje trpimo tiraniju jednog čovjeka koji se zove Milorad Dodik i koji očito na ovom putu neće stati - zaključio je.

Glasovima skupštinske većina jučer je u Narodnoj skupštini Republike Srpske izabrana Vlada RS-a na čelu sa Savom Minićem kojeg je za mandatara predložio Milorad Dodik iako mu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat poslije pravosnažne presude Suda BiH kojom mu se zabranjuje obavljanje javne funkcije u narednih šest godina.

U Vladi RS-a većinom su ostali ministri, novih je četvoro, dok su ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan i ministar visokog obrazovanja Željko Budimir zamijenili pozicije.

Novi ministri su Goran Selak, resor pravde, Borivoje Golubović, resor prosvjete, Anđelka Kuzmić, resor poljoprivrede i Zoran Stevanović, ministar saobraćaja.