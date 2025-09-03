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RAJA IZ VOJKOVIĆA

Narod pita "kako Novalić može izaći na dopust iz zatvora, a Solak ne može": Objašnjenje je jednostavno i logično

Obzirom da je Novalić došao na izdržavanje kazne u martu prošle godine, stekao je pravo na dopuste, kaže Perković

Narod pita "Kako Novalić može na dopust a Solak ne može". Avaz

E. T.

3.9.2025

Nakon što se u javnosti pojavila fotografija Fadila Novalića (SDA), osuđenog bivšeg premijera Federacije BiH, koji kaznu služi u državnom zatvoru u Vojkovićima, pojavila su se brojna pitanja javnosti - zašto Fahrudin Solak, koji je osuđen u istom predmetu, ne može izaći na slobodu? 

Objašnjenje je vrlo jednostavno. 

Siniša Perković, direktor zatvora u Vojkovićima, je za portal "Avaza" objasnio zakonske procedure. 

Siniša Perković. Facebook

- Fadil Novalić je osuđen na četiri godine, a Fahrudin Solak na 5 godina. Zakon kaže, da ukoliko je zatvorenik primjeran, ukoliko nema mrlje u ponašanju, stiče pravo na pogodonosti kada odsluži određen dio kazne, odnosno trećinu kazne. Obzirom da je Novalić došao na izdržavanje kazne u martu prošle godine, stekao je pravo na dopuste. Tako će isto biti i sa Solakom, ukoliko bude primjeran. Dakle, nema tu ništa sporno, sve je po slovu Zakona - kazao je direktor Perković za "Avaz".

U javnosti su se pojavile informacije da Solaku nije bilo dopušteno da izađe iz zatvora u Vojkovićima kada mu je bila bolesna majka.

- Solaku je nedavno majka preminula i njemu je bio obezbijeđen izlazak, dakle bio je na dženazi - decidan je direktor Siniša Perković. 

# FADIL NOVALIĆ
# FAHRUDIN SOLAK
# SINIŠA PERKOVIĆ
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