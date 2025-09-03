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NAKON SJEDNICE

Trlin: Izbor Vlade RS-a neustavan, Dodik i ministri ulaze u sferu krivične odgovornosti

Prema njegovim riječima, to je dovelo do "širenja kruga protivustavnosti"

Sa sjednice NSRS. FENA

FENA

3.9.2025

Profesor ustavnog prava Milan Trlin ocijenio je da je izbor nove Vlade Republike Srpske na sinoćnjoj sjednici Narodne skupštine RS-a nastavak neustavnog ponašanja političkih elita u tom entitetu, predvođenih bivšim predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, te upozorio da se ovim činom ulazi u sferu krivične odgovornosti koja obuhvata ne samo Dodika i mandatara, nego i sve novopostavljene ministre.

Trlin podsjeća da je Dodik pravosnažnom presudom u krivičnom postupku ostao bez funkcije predsjednika Republike Srpske i da mu je izrečena mjera zabrane vršenja funkcije, ali da je on i pored toga nastavio de facto obavljati tu dužnost.

- Time ne samo da krši propise državnog prava Bosne i Hercegovine, uključujući Ustav i krivične zakone, te odredbe koje se odnose na izvršno pravo, već i sam Ustav Republike Srpske. Ustav RS-a ima jasno propisanu proceduru za slučajeve kada je predsjednik privremeno spriječen da obavlja funkciju. To u ovom slučaju nije ispunjeno, jer se ne radi o privremenoj, već o trajnoj spriječenosti. Za takvu situaciju ustav nema rješenje, ali je ranije razvijen svojevrstan ustavni običaj – kada je, naprimjer, smijenjen Nikola Poplašen ili kada je preminuo predsjednik Milan Jelić, postavljani su vršioci dužnosti predsjednika. U ovom slučaju to nije učinjeno, već Dodik i dalje predlaže mandatara bez ikakvog ustavnog osnova i suprotno samom ustavu RS-a – naveo je Trlin.

Prema njegovim riječima, to je dovelo do "širenja kruga protivustavnosti" koji više ne obuhvata samo Dodika, nego i mandatara i kompletnu novu vladu Republike Srpske.

- Kršenje ustava se sada ne odnosi samo na Dodika, već se prenosi i na sve ministre koji su izabrani sinoć. Oni zajedno ulaze u zonu krivične odgovornosti. Bit će zanimljivo vidjeti šta će se dešavati narednih dana, jer smatram da je već zakoračeno u oblast krivične odgovornosti – kazao je Trlin.

On ističe da bi se, s obzirom na ovakav razvoj događaja, moglo govoriti o više krivičnih djela predviđenih Krivičnim zakonom BiH, uključujući napad na ustavni poredak i neizvršavanje presuda Suda BiH, te da se mogu prepoznati i elementi krivičnih djela iz zakonodavstva Republike Srpske - Lažno predstavljanje.

Na pitanje kako bi se proces mogao dalje razvijati ukoliko trenutni saziv ministara počne donositi odluke, Trlin odgovara da je tada reakcija nadležnih tužilaštava neophodna.

- Prema mom mišljenju, Tužilaštvo BiH bi trebalo reagirati i pokrenuti istragu na osnovu navedenih krivičnih djela. Naravno, otvoreno je pitanje da li će tužilaštva postupati ili će izbjeći reagirati, ali smatram da je krivična odgovornost već nastupila i da se sada krug ljudi koji mogu odgovarati širi – zaključio je profesor Trlin.

# NSRS
# SJEDNICA
# MILAN TRLIN
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