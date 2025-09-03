Bošnjački predstavnici u RS: Pokrenut ćemo pravne procedure zbog izbora nove Vlade RS-a

Nakon što je sinoć u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) izabrana nova, nelegalna entitetska vlada, bošnjački predstavnici u institucijama tog entiteta doveli su u pitanje njen legitimitet i ustavnost, jer je mandatara predložio Milorad Dodik kojem je, prema odlukama Centralne izborne komisije BiH i Suda BiH, oduzet mandat predsjednika.

Cijeli proces sporan

Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a Alija Tabaković izjavio je da je cijeli proces sporan već u samoj osnovi, jer Dodik više nema pravo obavljati funkciju predsjednika.

"S obzirom na to da je mandatar predložen od Milorada Dodika, koji po odluci CIK-a i po odluci Suda BiH više nema pravo da obnaša tu poziciju, samim tim se dovodi u pitanje izbor mandatara i vlade. Vidjet ćemo u narednom periodu, sigurno će biti apelacija prema Ustavnom sudu RS i Ustavnom sudu BiH, koji će dati konačne odluke. Kada dobijemo materijale sa sinoćnje sjednice, mi ćemo kao klub zauzeti konačan stav – da li ćemo donijeti odluku o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa", poručio je Tabaković.

Zastupnik u NSRS Ramiz Salkić rekao je da je izbor vlade nelegalan i neustavan, jer ga je pokrenuo Dodik, za što, kako kaže, nije imao ovlaštenja.

Postavlja se pitanje legitimiteta

"Apsolutno je jasno da je mandatara predložio Milorad Dodik, što po našem uvjerenju nije imao pravo. S tim u vezi postavlja se pitanje cjelokupnog legitimiteta jučerašnjeg procesa i vlade koju su izabrali. Očekujem da, nakon što se procedura završi i odluka objavi u Službenom glasniku, budu pokrenute pravne procedure pred Ustavnim sudom, ali i tužilaštvom, kako bi se utvrdilo da li je ovo bilo u skladu sa Ustavom", izjavio je Salkić.

Dodao je da je potpuno jasno da je riječ o neustavnom postupku i da je cilj političkih elita u RS-u dalje sukobljavanje s pravosuđem i institucijama BiH.

"Mislim da oni žele da kroz takve poteze podignu nacionalističku retoriku i atmosferu u entitetu, kako bi kod srpskog naroda stvorili osjećaj ugroženosti i na taj način dobili podršku za nove inicijative koje najavljuju, uključujući i priče o samopredjeljenju i referendumu. Iako su to neustavne stvari, jasno je da Dodik i njegovi saradnici djeluju u tom pravcu. Javnost, ali prije svega institucije, moraju biti spremne na te aktivnosti i imati konkretne odgovore", naglasio je potpredsjednik RS-a.