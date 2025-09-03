Pljusak okupao ulice Sarajeva: Mnogi građani bili nespremni za padavine

Nakon prilično toplog jutra u Sarajevu, nebo se smračilo, a pljusak je iznenadio građane koji su se zadesili na ulicama.

Prijepodne pljuskovi i grmljavina su registrovani u istočnim, centralnim i sjevernim područjima.

Naš reporter zabilježio je šetnju po kiši, pa i pokoji romatični zagrljaj ispod jednog kišobrana.

Temperature zraka izmjerene u 11:00 sati (°C): Bjelašnica 11; Drvar i Ivan Sedlo 19; Sarajevo i Sokolac 20; Bihać, Livno i Prijedor 21; Banja Luka, Bugojno i Sanski Most 22; Doboj i Jajce 23; Srebrenica, Tuzla 24; Trebinje i Zenica 25; Bijeljina i Zvornik 26; Mostar 27°C.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jugo prijepodne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28°C, na jugu zemlje do 31°C.

U četvrtak 4.9.2025. u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Slab lokalni pljusak je moguć u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 32°C.