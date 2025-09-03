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Mostar suočen s velikim problemom: Federalni inspektori zatvorili deponiju!

Nadležni trebaju pribaviti okolišnu dozvolu za prostor tzv.sedla na Uborku

JP Deponija. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

3.9.2025

JP „Deponija“ Mostar od jutros ne može vršiti prihvat i deponovanje miješanog komunalnog otpada!

Potvrdio je to za „Avaz“ direktor „Deponije“ Mirhad Grebović, kazavši kratko da je Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZiP) po zahtjevu Udruženja „Jer nas se tiče“ 6.avgusta izdala rješenje prema kojem je zabranjeno odlaganje miješanog komunalnog otpada na deponijski prostor koji je, kako je kazao, urađen u skladu sa svim projektima i pravilima za sanitarne deponije.

Zabrana odlaganja prema rješenju federalnih inspektora važit će sve do pribavljanja odobrenja, odnosno, okolišne dozvole za prostor tzv.sedla koji se nalazi na novoj plohi odlagališta Uborak.

Grebović je naveo kako su u stalnom kontaktu s nadležnim federalnim institucijama, kao i Gradskom upravom Mostar kako bi se iznašlo rješenje za ovaj problem zbog kojeg bi najveći grad na Neretvi mogao biti ponovo zatrpan smećem.

Iz Udruženja poručuju da nastavljaju voditi pravne bitke za konačno zatvaranje ove deponije, njenu sanaciju i izmještanje na drugu lokaciju što traže godinama.

Podsjetimo, oni su u nekoliko navrata proteklih godina u blokadi držali ovu deponiju usljed čega se Mostar gušio u smeću.

# DEPONIJA
# MOSTAR
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