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NISU NI NADLEŽNI

Izborna komisija RS odbila učestvovati u prijevremenim izborima za predsjednika RS

Oni su to odlučili pozivajući se na skandalozne zaključke NSRS, koji su već predmet brojnih apelacija Ustavnom sudu BiH

Glasanje. Platforma X

S. S.

3.9.2025

Republička izborna komisija Republike Srpske (RS) donijela je odluku da neće učestvovati u provođenju prijevremenih izbora za predsjednika RS koje je raspisala Centralna izborna komisija BiH.

Oni su na sjednici održanoj danas donijeli odluku o realizaciji skandaloznih zaključaka NSRS o nesprovođenje prijevremenih izbora za predsjednika RS, piše ATV.

Navedeni zaključci su već predmet brojnih apelacija Ustavnom sudu BiH.

Oni su pozvali gradske i općinske izborne komisije da postupe isto.

Treba naglasiti da RIK RS nije ni nadležan provođenje ovih izbora, no problem bi mogao nastati ako gradske ili općinske izborne komisije postupile isto.

Podsjećamo, prijevremeni izbori za predsjednika RS će biti održani 23. novembra ove godine.

# CIK BIH
# REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA RS
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