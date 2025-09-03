Bećirović s ambasadorom: Slovačka priznaje presude sudova UN-a i činjenicu da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović održao je sastanak s ambasadorom Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini Romanom Hlobenom (Hlobeňom).

Razgovor je bio fokusiran na aktuelna politička i sigurnosna pitanja u državi, kao i na bilateralne odnose Bosne i Hercegovine i Slovačke Republike.

Ugrožavanje mira

Tokom razgovora, Bećirović je informirao ambasadora o aktuelnim političkim i sigurnosnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Posebno je naglasio da vlasti entiteta RS svojim jednostranim i neustavnim potezima kontinuirano i ozbiljno ugrožavaju mir i stabilnost u državi, kao i normalno funkcioniranje institucija. Podsjetio je da je nedavno uputio zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti i poništenje Zaključaka Narodne skupštine RS vezano za pravosnažnu presudu bivšem predsjedniku entiteta RS Miloradu Dodiku.

Dodao je da Bosna i Hercegovina ostaje posvećena ispunjavanju svojih strateških ciljeva, uključujući članstvo u NATO i EU, te da je podrška partnera, među kojima i Slovačka Republika, od ključne važnosti u tom procesu.

Ambasador Slovačke Republike Roman Hloben istakao je da Slovačka Republika priznaje presude sudova Ujedinjenih nacija i činjenicu da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima. Pozicija Slovačke Republike je, između ostalog, potvrđena prisustvom ministra vanjskih poslova Slovačke Republike Juraja Blanara (Blanára) ovogodišnjoj komemoraciji u Potočarima.

Podrška državi

Hloben je iskazao punu podršku Slovačke Republike nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ističući da je očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regiji izuzetno važno. Ponovio je snažnu podršku članstvu Bosne i Hercegovine u EU, te naglasio da je Slovačka Republika spremna pomoći Bosni i Hercegovini i prenijeti iskustva iz pristupnog procesa.

Sagovornici su se usaglasili da je potrebno nastaviti jačati sveukupnu saradnju Bosne i Hercegovine i Slovačke Republike, posebno u oblasti političkog dijaloga i ekonomskih veza.