OS BiH dobile dvanaest novih oficira školovanih na vojnim akademijama u Republici Turskoj

Ceremonijom potpisivanja Ugovora o prijemu u profesionalnu vojnu službu u OS BiH, dvanaest kadeta, koji su školovanja završili na vojnim akademijama u Republici Turskoj, postali su novi oficiri OS BiH.

Ceremonija je održana danas u Domu OS BiH.

Na Vojnoj akademiji kopnene vojske Oružanih snaga Republike Turske u Ankari školovanje je uspješno završilo osam kadeta, dok su školovanje na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Turske u Istanbulu završila četiri kadeta.

Svečanoj ceremoniji su prisustvovali vojni ataše Republike Turske u BiH brigadir Murat Kul, predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Zajedničkog štaba OS BiH, te porodice kadeta.

Nakon što je pročitana Naredba ministra odbrane o prijemu u profesionalnu vojnu službu, kadeti su pristupili potpisivanju ugovora, a zatim im je predstavnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zvanično saopštio prvi raspored i prvu dužnost u jedinicama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.