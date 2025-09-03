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ODRŽANA CEREMONIJA

OS BiH dobile dvanaest novih oficira školovanih na vojnim akademijama u Republici Turskoj

Nakon što je pročitana Naredba ministra odbrane o prijemu u profesionalnu vojnu službu, kadeti su pristupili potpisivanju ugovora

Ceremonija je održana danas u Domu OS BiH - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

3.9.2025

Ceremonijom potpisivanja Ugovora o prijemu u profesionalnu vojnu službu u OS BiH, dvanaest kadeta, koji su školovanja završili na vojnim akademijama u Republici Turskoj, postali su novi oficiri OS BiH. 

Ceremonija je održana danas u Domu OS BiH.

Na Vojnoj akademiji kopnene vojske Oružanih snaga Republike Turske u Ankari školovanje je uspješno završilo osam kadeta, dok su školovanje na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Turske u Istanbulu završila četiri kadeta.

Svečanoj ceremoniji su prisustvovali vojni ataše Republike Turske u BiH brigadir Murat Kul, predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Zajedničkog štaba OS BiH, te porodice kadeta.

Nakon što je pročitana Naredba ministra odbrane o prijemu u profesionalnu vojnu službu, kadeti su pristupili potpisivanju ugovora, a zatim im je predstavnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zvanično saopštio prvi raspored i prvu dužnost u jedinicama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

# OFICIRI
# TURSKA
# OS BIH
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