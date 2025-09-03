Humanitarna organizacija Pomozi.ba donirala više od 5,1 milion KM pomoći stanovnicima Gaze

Od početka izraelskog rata protiv Gaze u oktobru 2023. do danas, humanitarna organizacija Pomozi.ba donirala je ukupno 5.165.472,85 KM pomoći za narod Palestine.

Ova ogromna cifra rezultat je solidarnosti građana Bosne i Hercegovine, kako onih u zemlji, tako i iz dijaspore. Posebno se ističe i podrška donatora iz Srbije, Crne Gore, Kanade, Njemačke i brojnih drugih zemalja.

Osnovne potrepštine

Donirana pomoć uključuje: 42 šlepera brašna, 9 šlepera humanitarnih paketa hrane, 3 šlepera vode za škole i kampove u centralnom dijelu Gaze, kamion sa 200 vodootpornih šatora dimenzija 4x4 metra, vaučere za hranu i higijenu, pakete svježeg povrća, flaširanu vodu, šest vanjskih kupatila, šatore za raseljeno stanovništvo, medicinsku opremu, tople obroke za stanovnike i medicinsko osoblje, iftare tokom ramazana, solarne panele za čistu vodu, mjesečne stipendije za 300 jetima, obuću za djecu i druge oblike pomoći.

Distribucija pomoći realizovana je u saradnji s prijateljskim humanitarnim organizacijama: Hayat Yolu Association, HAYIR KAPISI Sosyal Yardım Dayanışma Derneği, The Natuf Organization for Environment & Community Development, Human Appeal, Alkhidmat Europe, One Nation, Ambasada Države Palestine u BiH, Swiss Barakah Charity.

Distribucija obroka

U okviru trenutnih aktivnosti u Gazi, organizacija Pomozi.ba tokom mjeseca septembra svakodnevno distribuira od 1.000 do 1.200 obroka u izbjegličkim kampovima u Pojasu Gaze, tačnije u gradu Deir Al-Balah. Također, redovno obezbjeđuje mjesečne stipendije za palestinske jetime.

Pomozi.ba izražava zahvalnost svim građanima, donatorima, partnerima i medijima koji su podržali i koji i dalje podržavaju ovu humanitarnu misiju – bilo donacijama, volontiranjem ili širenjem svijesti o dešavanjima u Gazi.

Akcija pomoći narodu Palestine i dalje je otvorena. Svi koji žele pružiti podršku mogu to učiniti: novčanom donacijom putem linka https://pomoziba.org/bs/pomoc-za-palestinu-1058 te uplatom na bankovne ili PayPal račune Udruženja, ili jednostavno pozivom na broj 17006 – dostupan korisnicima svih bh. telefonskih operatera – čime se automatski doniraju 2 KM.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

(Pomoć za P.)

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d.

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH d.d.

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Pomoć za P.

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Pomoć za P.

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Pomoć za P., saopćeno je iz Pomozi.ba.