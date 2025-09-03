Humanitarna organizacija Pomozi.ba donirala više od 5,1 milion KM pomoći stanovnicima Gaze

Od početka izraelskog rata protiv Gaze u oktobru 2023. do danas, humanitarna organizacija Pomozi.ba donirala je ukupno 5.165.472,85 KM pomoći za narod Palestine.
Ova ogromna cifra rezultat je solidarnosti građana Bosne i Hercegovine, kako onih u zemlji, tako i iz dijaspore. Posebno se ističe i podrška donatora iz Srbije, Crne Gore, Kanade, Njemačke i brojnih drugih zemalja.
Osnovne potrepštine
Donirana pomoć uključuje: 42 šlepera brašna, 9 šlepera humanitarnih paketa hrane, 3 šlepera vode za škole i kampove u centralnom dijelu Gaze, kamion sa 200 vodootpornih šatora dimenzija 4x4 metra, vaučere za hranu i higijenu, pakete svježeg povrća, flaširanu vodu, šest vanjskih kupatila, šatore za raseljeno stanovništvo, medicinsku opremu, tople obroke za stanovnike i medicinsko osoblje, iftare tokom ramazana, solarne panele za čistu vodu, mjesečne stipendije za 300 jetima, obuću za djecu i druge oblike pomoći.
Distribucija pomoći realizovana je u saradnji s prijateljskim humanitarnim organizacijama: Hayat Yolu Association, HAYIR KAPISI Sosyal Yardım Dayanışma Derneği, The Natuf Organization for Environment & Community Development, Human Appeal, Alkhidmat Europe, One Nation, Ambasada Države Palestine u BiH, Swiss Barakah Charity.
Distribucija obroka
U okviru trenutnih aktivnosti u Gazi, organizacija Pomozi.ba tokom mjeseca septembra svakodnevno distribuira od 1.000 do 1.200 obroka u izbjegličkim kampovima u Pojasu Gaze, tačnije u gradu Deir Al-Balah. Također, redovno obezbjeđuje mjesečne stipendije za palestinske jetime.
Pomozi.ba izražava zahvalnost svim građanima, donatorima, partnerima i medijima koji su podržali i koji i dalje podržavaju ovu humanitarnu misiju – bilo donacijama, volontiranjem ili širenjem svijesti o dešavanjima u Gazi.
Akcija pomoći narodu Palestine i dalje je otvorena. Svi koji žele pružiti podršku mogu to učiniti: novčanom donacijom putem linka https://pomoziba.org/bs/pomoc-za-palestinu-1058 te uplatom na bankovne ili PayPal račune Udruženja, ili jednostavno pozivom na broj 17006 – dostupan korisnicima svih bh. telefonskih operatera – čime se automatski doniraju 2 KM.
Računi za uplate:
PayPal:
(Pomoć za P.)
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d.
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH d.d.
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Pomoć za P.
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oestereich
Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH
Verwendungszweck: Pomoć za P.
Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Pomoć za P., saopćeno je iz Pomozi.ba.