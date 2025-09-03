Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARADNJA I PRIORITETI

Održan sastanak delegacija SDP-a i HDZ-a: Razgovarano o funkcionalnosti institucija, stabilnosti, rastu i razvoju FBiH

Ispred delegacije HDZ-a BiH, osim Čovića, prisustvovali su Toni Kraljević i Andrijana Katić, a ispred SDP-a, osim Nikšića, tu je bio i federalni ministar Vojin Mijatović

Održan sastanak. Platforma X / Dragan Čović

S. S.

3.9.2025

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović objavio je na društvenim mrežama da se sastao s delegacijom SDP-a BiH.

- Sastanak s premijerom Federacije i predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem te delegacijama o saradnji i prioritetima rada na nivou FBiH. HDZ BiH i SDP nastavljaju zajednički raditi na svim važnim pitanjima, osobito na funkcionalnosti institucija, stabilnosti, rastu i razvoju FBiH - napisao je Čović.

Ispred delegacije HDZ-a BiH, osim Čovića, prisustvovali su Toni Kraljević i Andrijana Katić, a ispred SDP-a, osim Nikšića, tu je bio i federalni ministar Vojin Mijatović.

# SDP BIH
# DRAGAN ČOVIĆ
# NERMIN NIKŠIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.