Održan sastanak delegacija SDP-a i HDZ-a: Razgovarano o funkcionalnosti institucija, stabilnosti, rastu i razvoju FBiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović objavio je na društvenim mrežama da se sastao s delegacijom SDP-a BiH.

- Sastanak s premijerom Federacije i predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem te delegacijama o saradnji i prioritetima rada na nivou FBiH. HDZ BiH i SDP nastavljaju zajednički raditi na svim važnim pitanjima, osobito na funkcionalnosti institucija, stabilnosti, rastu i razvoju FBiH - napisao je Čović.

Ispred delegacije HDZ-a BiH, osim Čovića, prisustvovali su Toni Kraljević i Andrijana Katić, a ispred SDP-a, osim Nikšića, tu je bio i federalni ministar Vojin Mijatović.