Dodik se obrušio na britanskog ambasadora jer je došao u Banju Luku: "On je ovdje da unese smutnju i nered"

Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske, oglasio se na društvenim mrežama povodom boravka Džulijana Rajlija (Julian Reilly), britanskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, u Banjoj Luci.

- Danas je u Banjoj Luci boravio britanski ambasador Džulijan Rajli s jasnom namjerom da ponovo unosi nemir i nered u odnose unutar Republike Srpske i BiH i da pokuša održati strukture koje djeluju izvan legalnih institucija vlasti. Njihova rušilačka namjera odavno je poznata, kao i neprijateljstvo koje kontinuirano ispoljavaju prema Republici Srpskoj, što više nije potrebno posebno dokazivati - napisao je Dodik na mreži X.

Dodao je da je “veoma zanimljivo to s kim se Rajli danas sastao u Banjoj Luci, jer poznato je da gura svoj narativ o navodnoj potrebi poštovanja sudskih odluka, baš onih u čijem je kreiranju aktivno učestvovao, s očiglednim ciljem destabilizacije Republike Srpske”.

- Istovremeno govori o nekim novim partnerima u Banjoj Luci, što dodatno ukazuje na pokušaj uticaja na unutrašnje političke prilike u RS. Svako njegovo prisustvo ovdje treba ozbiljno sagledati, jer iza diplomatskih fraza često stoje namjere koje nisu u skladu s poštovanjem ustavnog poretka i interesa naroda koji ovdje živi. On je ovdje da unese smutnju i nered. Njegov osnovni cilj je da obezbijedi da se migranti nepoželjni u njegovoj zemlji smjeste u RS i BiH. To mu neće proći - poručio je Dodik i dodao:

- Republika Srpska zna šta ovakve posjete znače i upravo zato ima puno pravo na odbranu od poznatih rušilaca sistema širom svijeta oličenih u ambasadoru Rajliju.