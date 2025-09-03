Izdvojeno 550.000 KM: U Bihaću potpisani ugovori o stipendiranju sa 275 studenata

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizovalo je danas u Bihaću svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju sa 275 studenata. Za ovu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 550.000 KM, što znači da će svaki student stipendista dobiti 2.000 KM u toku akademske godine, a isplata će uslijediti naredne sedmice.

Ukupan iznos sredstava za stipendiranje studenata, zajedno sa stipendijama koje dodjeljuje Ministarstvo za pitanja boraca i RVI, odlukom Vlade USK povećan je na 1.314.000 KM. Iznos stipendija je ujednačen i sada za sve studente iznosi 2.000 KM po akademskoj godini.

Ugovore sa stipendistima potpisao je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić, koji je studentima poželio mnogo uspjeha u nastavku studija.

– Stipendije su izuzetno važan alat koji omogućava studentima da ostvare svoje akademske ciljeve bez finansijskih ograničenja. One pružaju podršku u vidu finansijske pomoći, koja može pokriti troškove školarine, knjiga, stanovanja i drugih neophodnih resursa. Važno je naglasiti da stipendije nisu samo finansijska podrška, već i priznanje napora, predanosti i izuzetnih postignuća. Kao studenti imate priliku da razvijete svoje moralne principe i da ih primjenjujete u svakodnevnim situacijama. - poručio je Osmankić.

Premijer Unsko-sanskog kantona Nijaz Hušić istakao je da obrazovanje zauzima strateško mjesto u radu Vlade USK i da se kroz niz mjera nastoji poboljšati studentski standard.

– Obrazovanje je među prioritetima Vlade Kantona jer ima ključnu ulogu u ukupnom društvenom razvoju. Osim osiguranja sredstava za stipendije, od ove akademske godine studentima Univerziteta u Bihaću biće omogućena i prehrana, a u pripremi je i program kojim ćemo subvencionirati troškove smještaja za studente. Ta pogodnost će se odnositi i na studente koji dolaze iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. - naglasio je Hušić.

Današnje potpisivanje ugovora ocijenjeno je kao važan korak u jačanju podrške mladima i stvaranju boljih uslova za njihovo obrazovanje i ostanak u Unsko-sanskom kantonu.