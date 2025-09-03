Forto najavio nastavak borbe za prava bh. vozača u EU: Razgovor bi fokusiran na izazove

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je danas konstruktivan sastanak s ambasadorima država članica Evropske unije u BiH. Razgovor je bio fokusiran na izazove u prometnom sektoru, uključujući i nedavne proteste profesionalnih vozača.

- Nastavljamo borbu za puna, evropska prava naših vozača. Zatražio sam da se na dnevni red 8. sjednice Odbora BiH–EU za stabilizaciju i pridruživanje uvrsti posebna tačka posvećena problemima profesionalnih vozača kako bismo ovo pitanje tretirali prioritetno i sistemski - izjavio je ministar Forto.

Predstavnici EU istakli su da će EU i države članice nastaviti razmatrati na koji način se EU-relevantna pitanja mogu rješavati unutar postojećih okvira, te da ostaju na raspolaganju vlastima u BiH za sve teme koje su u njihovoj nadležnosti. Također su pozvali političke aktere u BiH da se ponovo usmjere na evropski put, uključujući postizanje dogovora o Growth Planu. U tom okviru je naglašeno da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH ima ključnu ulogu, posebno u oblastima povezanosti i digitalizacije.

Forto je naglasio da je za brza rješenja potrebna koordinacija svih nadležnih: „Vozači i kompanije ne smiju biti taoci institucijske sporosti. Pored uvrštavanja teme na dnevni red Odbora BiH–EU, nastavljamo gurati praktična rješenja: jačanje prekogranične povezanosti, digitalizaciju procedura i mjere koje ubrzavaju protok roba i ljudi. MKP će uraditi svoj dio posla — očekujemo da isto urade i ostale institucije.“

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH nastaviće dijalog sa socijalnim partnerima i evropskim institucijama kako bi se postigla održiva i evropski usklađena rješenja koja unapređuju uvjete rada i života profesionalnih vozača, te podižu konkurentnost bh. prometnog sektora.