Šmit u posjeti Bihaću: Mladi, privreda i turizam kao ključ budućnosti USK

Tokom radne posjete Unsko-sanskom kantonu, visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se s gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, predsjedavajućim Gradskog vijeća Edinom Goretićem i njihovim saradnicima. Razgovori su bili usmjereni na unapređenje privrede i turizma, ali i na ključnu temu – ostanak mladih u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Visoki predstavnik je naglasio važnost podrške institucija svim naporima koji idu u pravcu zadržavanja stanovništva i stvaranja boljih životnih uslova u Bihaću i Unsko-sanskom kantonu.

Iseljavanje stanovništva

– Raduju me nastojanja ovdašnjih institucija da doprinesu ovim ciljevima. Uz vlastite napore i podršku federalnog i državnog nivoa, ovaj dio BiH može postati mnogo bolje mjesto za život – mjesto u kojem će mladi ljudi odlučiti ostati i zajedno graditi budućnost. Svjesni smo rastućeg trenda iseljavanja najproduktivnijeg dijela stanovništva zbog geografskog položaja ove regije. U Bihaću sam da saslušam mišljenja ljudi koji žive ovdje o tome kako se ova situacija može promijeniti – poručio je Šmit, koji je tokom posjete obišao i bihaćku Gimnaziju, gdje se susreo s učenicima.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić ocijenio je susret korisnim, naglasivši da je razgovarano o projektima od vitalnog značaja za grad i regiju.

Unapređenje kvalitete života

– Drago mi je što sam imao priliku da se sastanem s visokim predstavnikom u našoj zemlji i razgovaram o onome što radimo u Bihaću s ciljem unapređenja kvalitete života građana. Fokusirali smo se na privredu i prilike koje stvaramo, turizam kao rastuću granu, te mlade kojima posvećujemo posebnu pažnju. Razgovarali smo i o potrebi da se što prije riješi pitanje državne imovine kako bi se olakšala realizacija kapitalnih projekata od javnog interesa – izjavio je Sedić.

U okviru posjete, Šmit je zajedno sa domaćinima prošetao užom gradskom jezgrom i posjetio stalnu postavku Muzeja Unsko-sanskog kantona u Kapetanovoj kuli, gdje je upoznao kulturno-historijsku ostavštinu Japoda i srednjovjekovne Bosne.