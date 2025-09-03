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HITNI APEL

Adisa Karavdić iz Visokog vodi najtežu borbu za život: Pomozimo joj da se operiše

Donacije su moguće i klikom na opciju "Doniraj odmah" ili uplatama na bankovne račune

Adisa Karavdić. Udruženje Pomozi.ba

A. O.

3.9.2025

Hitni apel za život samohrane majke Adise Karavdić. Pozivom na broj 17040 donirate 2 KM. Molimo vas za podjelu objave.

Adisa iz Visokog vodi najtežu borbu – borbu za život. Samohrana je majka, a njena bolest ne čeka.

- Boluje od karcinoma debelog crijeva koji se proširio na jajnike, jetru i trbušnu maramicu. Hitna, rizična HIPEC operacija zakazana je za subotu u Istanbulu, a za nju je potrebno prikupiti 36.500 eura.

Adisa se već nalazi u bolnici i čeka da prikupimo sredstva – o tome doslovno zavisi njen život.

Svaka pomoć znači. Adisa ima za šta da živi – hajde da joj to i omogućimo.

Donacije su moguće i klikom na opciju "Doniraj odmah" ili uplatama na bankovne račune.

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate - navode iz Udruženja.

# APEL
# POMOZI.BA
# UDRUŽENJE POMOZI.BA
# ADISA KARAVDIĆ
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