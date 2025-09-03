Čović s ambasadorom Mađarske: Razgovarano o provođenju evropskih reformi koje su ključne za otvaranje pristupnih pregovora s EU

Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastao se danas s ambasadorom Mađarske u Bosni i Hercegovini, Nj. E. Kristijanom Posom (Krisztiánom Pósom) u Domu HDZ-a BiH u Mostaru. Sastanku je prisustvovala i potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnom političkom trenutku u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na provođenje evropskih reformi koje su ključne za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Posebna pažnja bila je usmjerena na važnost očuvanja stabilnog političkog dijaloga, zaštitu ustavnog poretka te osiguravanje legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda. Razmotreni su i pravci daljeg jačanja odnosa između Bosne i Hercegovine i Mađarske, uključujući spremnost na nastavak saradnje i razmjenu iskustava u područjima od zajedničkog interesa.

Čović je naglasio da je usvajanje preostalih prioritetnih zakona neophodno za iskorak u procesu evropskih integracija. Posebno je istaknuo nužnost donošenja izmjena Izbornog zakona koje će osigurati ustavnu jednakopravnost i omogućiti hrvatskom narodu u BiH legitimno političko predstavljanje, naročito u kontekstu predstojećih Općih izbora 2026. godine.

Ambasador Posa potvrdio je kontinuiranu podršku Mađarske evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Naglasio je važnost nastavka reformskih procesa te izrazio spremnost za ojačavanje bilateralne saradnje u svim ključnim sektorima.