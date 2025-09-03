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"SELAM, YA RESULALLAH"

Tradicionalni mevlud u Carevoj džamiji u Sarajevu: Ljudskost je temelj zdravog življenja vjere

Ljudskost je temelj zdravog življenja vjere, rekao je hafiz Bašić

Tradicionalni mevlud. Mina

A. O. / Mina

3.9.2025

U okviru manifestacije "Selam, ya Resulallah" koju organizuje Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Sarajevo večeras je u Sultan Fatihovoj – Carevoj džamiji u Sarajevu upriličena tradicionalna mevludska svečanost povodom 12. rebiul-evvela, rođenja Muhammeda a.s.

Cjelokupna manifestacija se realizuje s ciljem predstavljanja života Božijeg Poslanika i podsticanja na primjenu njegovih univerzalnih poruka u savremenom dobu.

Tradicionalni mevludski program je, tragom ove ideje, u poetskoj formi mevluda i edukativnoj formi predavanja podsjetnik na ove univerzalne poruke.

– Dolaskom Muhammeda, a.s., čovječanstvo ulazi u drugu fazu, u svoje zrelo doba i svoju puninu. Nakon njegovog dolaska, ništa na dunjaluku nije isto – poručio je glavni imam MIZ Sarajevo dr. Abdulgafar-ef. Velić.

Dr. Velić: Nakon Muhammedovog, a.s., dolaska, ništa na dunjaluku nije isto. Mina

Podsjetio i da će, pored tradicionalnog učenja mevluda, u skoro svim džamijama na području Medžlisa biti organizovanana i razna predavanja, tribine, okrugli stolovi, izložbe i promocije.

– Sve naše aktivnosti zapravo su i dove dragom Allahu da svijet bude bolji, da se zaustavi zlo, da se zaustavi nedužno ubijanje ljudi u Palestini i Gazi. Da nam dragi Allah bude na pomoći, da našoj djeci podari selamet, a našem narodu i domovini svako dobro – kazao je dr. Velić.

Prigodno predavanje

Program su izveli imami i hor MIZ Sarajevo, dok je prigodno predavanje održao hafiz Ammar Bašić.

– Čovjek koji ne pronađe mir u sebi i ne sredi stanje u svojoj duši, pravit će nemir u društvu. Uznemiravat će duše drugih ljudi oko sebe. Tvoja najveća zadaća je da nađeš mir u svojoj duši. Kada uspostaviš svoju ravnotežu, tada si pomogao svog bračnog druga, svoju djecu, kolege, pa i svoj narod – rekao je hafiz Bašić. 

Hafiz Bašić: Ravnoteža i mir u nama će donijeti i mir u društvu. Mina

U kontekstu u kojem se kao ummet osjećamo nemoćno, poručuje hafiz Bašić, pomoć zajednici može biti jačanje vlastitih kapaciteta, ulaganje u intelektualni razvoj i čuvanje ljudskosti.

Zdravo življenje

– Ljudskost je temelj zdravog življenja vjere. Mnogi muslimani to ne razumiju. Trebamo klanjati namaz, trebamo doći ovdje u džamiju, trebamo proučiti Kur'an, ali vjera mora da nas oplemeni, a nas ne može oplemeniti ukoliko ljudskost ne bude prisutna – napomenuo je hafiz Bašić.

Tradicionalni mevlud u Carevoj džamiji u Sarajevu. Mina

Manifestacija "Selam, ya Resulallah" će trajati do 23. septembra, a njen ovogodišnji moto je kur'anski ajet "Uistinu su vjernici braća..."

To je i specifična poruka da međusobno pomaganje, poštivanje i jačanje povjerenja doprinose snazi društvene zajednice. 

# MEVLUD
# MUHAMMED A.S.
# SARAJEVO
# MIZ SARAJEVO
# AMMAR BAŠIĆ
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