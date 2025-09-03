Fotografije ambasadora demantovale Dodikove izjave: Rajli se u Banjoj Luci sastao sa Zoranom Tegeltijom

Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Džulijan Rajli (Julian Reilly) danas se u Banjoj Luci sastao sa političarima i predstavnicima državnih i entitetskih institucija.

Kako je navedeno iz Ambasade, Velika Britanija podržava snažnu RS u uspješnoj Bosni i Hercegovini na evropskom putu.

- Vladavina prava i ustavni poredak su ključni na tom putu – navedeno je u objavi na Facebooku.

Inače, ambasador se danas sastao sa Zoranom Tegeltijom, direktorom UIOBiH i jednim od najvažnijih funkcionera u SNSD-u.

Podsjećamo, ranije danas bivši predsjednik bh. entiteta RS i lider SNSD-a kritikovao je posjetu Rajlija Banjoj Luci.