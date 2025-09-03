Fotografije ambasadora demantovale Dodikove izjave: Rajli se u Banjoj Luci sastao sa Zoranom Tegeltijom

Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Džulijan Rajli (Julian Reilly) danas se u Banjoj Luci sastao sa političarima i predstavnicima državnih i entitetskih institucija.
Kako je navedeno iz Ambasade, Velika Britanija podržava snažnu RS u uspješnoj Bosni i Hercegovini na evropskom putu.
- Vladavina prava i ustavni poredak su ključni na tom putu – navedeno je u objavi na Facebooku.
Inače, ambasador se danas sastao sa Zoranom Tegeltijom, direktorom UIOBiH i jednim od najvažnijih funkcionera u SNSD-u.
Podsjećamo, ranije danas bivši predsjednik bh. entiteta RS i lider SNSD-a kritikovao je posjetu Rajlija Banjoj Luci.
Dodik se oglasio na društvenim mrežama povodom boravka Rajlija u Banjoj Luci.
- Danas je u Banjoj Luci boravio britanski ambasador Džulijan Rajli s jasnom namjerom da ponovo unosi nemir i nered u odnose unutar Republike Srpske i BiH i da pokuša održati strukture koje djeluju izvan legalnih institucija vlasti. Njihova rušilačka namjera odavno je poznata, kao i neprijateljstvo koje kontinuirano ispoljavaju prema Republici Srpskoj, što više nije potrebno posebno dokazivati - napisao je Dodik na mreži X.
Dodao je da je “veoma zanimljivo to s kim se Rajli danas sastao u Banjoj Luci, jer poznato je da gura svoj narativ o navodnoj potrebi poštovanja sudskih odluka, baš onih u čijem je kreiranju aktivno učestvovao, s očiglednim ciljem destabilizacije Republike Srpske”.
- Istovremeno govori o nekim novim partnerima u Banjoj Luci, što dodatno ukazuje na pokušaj uticaja na unutrašnje političke prilike u RS. Svako njegovo prisustvo ovdje treba ozbiljno sagledati, jer iza diplomatskih fraza često stoje namjere koje nisu u skladu s poštovanjem ustavnog poretka i interesa naroda koji ovdje živi. On je ovdje da unese smutnju i nered. Njegov osnovni cilj je da obezbijedi da se migranti nepoželjni u njegovoj zemlji smjeste u RS i BiH. To mu neće proći - poručio je Dodik i dodao:
- Republika Srpska zna šta ovakve posjete znače i upravo zato ima puno pravo na odbranu od poznatih rušilaca sistema širom svijeta oličenih u ambasadoru Rajliju.