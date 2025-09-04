Marijan Beneš: 7. godišnjica smrti najboljeg bh. boksera svih vremena

Na današnji dan 2018. godine, u Banjoj Luci je preminuo slavni bh. bokser Marijan Beneš, jedan od najboljih boksera svih vremena, ne samo u BiH nego u cijeloj našoj regiji. Slovio je za neustrašivog boksera koji je na protivnika jurišao, ne obazirući se na rizik i povrede. Beneš je djetinjstvo proveo u Tuzli, gdje je, pod utjecajem oca, nastavnika muzike, svirao klavir i violinu. Ipak, sport, odnosno borilačke vještine su ga više privlačile, te je već kao desetogodišnji dječak ušao u bokserski ring i odmah u prvoj borbi pobijedio osam godina starijeg protivnika. Kao šesnaestogodišnjak potpisao je ugovor za banjalučku Slaviju u kojoj je trenirao tokom cijele amaterske karijere. I amaterski i profesionalni šampion Evrope Osvojio je devet titula amaterskog prvaka Republike Bosne i Hercegovine, četiri prvaka bivše SFR Jugoslavije i brojne revijalne titule, za šta je odlikovan Zlatnim bedžom “Jugoslavenskog sportskog lista”. Sjajnu amatersku karijeru okrunio je osvajanjem zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u boksu 1973. godine, održanom u Beogradu, kada je proglašen najboljim sportistom SFR Jugoslavije. Nakon Olimpijskih igara u Madridu, kada je zaustavljen u drugom kolu, Beneš je prešao u profesionalce i u martu 1979. godine osvojio titulu evropskog prvaka u verziji Evropske bokserske unije (EBU) u lakoj velter kategoriji, nokautiravši Francuza Žilberta Koena (Gilbert Cohen). Pojas je odbranio četiri puta. U 394 borbe u karijeri Beneš je pobijedio u njih 309, od toga sedam puta nokautom. Pritom je 26 puta lomio kosti i povrijedio glasnice zbog čega je govorio tiho i sporo. Iz boksa se povukao 1983., poslije teške povrede oka, usljed koje je oslijepio na lijevo oko, a pred kraj života obolio je od Alzheimerove bolesti.

Abu Rejhan al-Biruni . Pressonline.al Abu Rejhan al-Biruni . Pressonline.al

Rođen iranski učenjak Al-Biruni, utemeljitelj indologije 973. - Rođen Abu Rejhan al-Biruni (Rayhan), iranski učenjak i polimat u “islamskom zlatnom dobu”. Nazivaju ga utemeljiteljem indologije, "ocem” usporedne religije i moderne geodezije te prvim antropologom. Al-Biruni je bio dobro upućen u fiziku, matematiku, astronomiju i prirodne nauke, a istakao se i kao historičar, hronolog i lingvist. U matematici je opisao geometrijsku trigonometriju. Njegova knjiga „At-Tafhim” godinama je predstavljala osnovni udžbenik iz matematike. U području geografije je relativno tačno izračunao obim ekvatora, napravio je prvi globus i predstavio podlogu za računanje daljine između mjesta. Izračunao je specifične težine dragog kamenja i metala. U svoje vrijeme bio je izvanredno nepristran pisac o običajima i vjerama različitih nacija, njegova naučna objektivnost stekla mu je titulu al-Ustadh (Majstor) u znak priznanja za njegov izvanredan opis Indije s početka 11. vijeka. Bio je jedan od najvažnijih enciklopedista svog vremena. Napisao je čak 185 naslova – knjiga i traktata o prirodnim i društvenim naukama. Sačuvano je samo 28 djela. Jedan krater na Mjesecu dobio je ime po njemu. Tvrdio je da se planete kreću, što je tek kasnije priznato, i to dugo nakon njegove smrti. Izračunao je udaljenost između pojedinih zvijezda. U djelu o farmakologiji, ponudio je model inovativne podjele lijekova. Zbog njegovih brojnih, detaljnih i urednih istraživanja na polju mjerenja dužine i širine i prikazivanja raznih područja, ali i same zemaljske kugle i njenih geodinamičkih pojava, nazvali su ga osnivačem geodezije. U Iranu se rođendan Al-Birunija slavi kao dan geodetskih inžinjera. 1768. - Francuski pisac i diplomat Francoa Rene Šatobrijan (Francois-Rene de Chateaubriand), sjajan stilista koji je snažno utjecao na francusku književnost, rođen je na današnji dan. Poslije ranjavanja u jednoj bici s pristalicama Francuske revolucije 1792. je emigrirao u Englesku, gdje je ostao do 1800. Po povratku na vlast dinastije Burbon, 1814., bio je ambasador i šef diplomatije. Povukao se iz politike 1830. poslije Julske revolucije i pada kralja Šarla X. Djela: "Duh hrišćanstva" (čiji su dio kratki romani "Atala" i "Rene"), poema u prozi "Mučenici", "Put iz Pariza u Jerusalim", "Uspomene s onu stranu groba", epopeja o američkim Indijancima "Les Natćez", politički spisi "Hstorijski, politički i etički eseji o prošlim i sadašnjim revolucijama, razmatranim u odnosu na francusku revoluciju", "O Bonaparti i Burbonima". 1809. - Rođen poljski pisac Julijuš Slovacki, tvorac poljskog romantičarskog pozorišta, majstor jezika i forme. Djela: zbirke pjesama "Poezija" (tri toma), poeme "Anheli", "U Švajcarskoj", "Benjovski", "Čas misli", "Kralj-Duh", drame "Kordijam", "Fantazi", "Mazepa", "Mindove", "Marija Stjuart", "Horštinjski", "Salomejin srebrni san", tragedije "Baladina", "Lila Veneda". 1851. - Andrija Fijan, hrvatski glumac i reditelj, rođen je na današnji dan. U svoju karijeru ugradio je gotovo 500 odigranih uloga širokog raspona, a ostalo je zabilježeno da je bio najbolji hrvatski izvođač Šekspira (Shakespeare). Nastupao je u mnogim djelima tadašnjeg zabavnog repertoara i bio čest partner Mariji Ružički Strozzi. Bio je najistaknutiji predstavnik takozvanog „deklamatorskoga stila” u Hrvatskom kazalištu. 1907. - Umro Edvard Grig (Grieg), norveški kompozitor, pijanist i dirigent. Bio je dirigent filharmonijskog društva u Oslu, gdje je 1871. utemeljio i vodio Musikforningen. Na elementima norveškog folklora izgradio je vlastiti, nacionalno-romantički muzički izraz. Posebno je važan njegov doprinos razvoju postromaničke evropske harmonije. Kao izraziti lirik svoja najbolja djela ostvario je u malim formama - klavirskoj minijaturi i solo-pjesmi. 1908. - Rođen američki filmski režiser Edvard Dimitrik (Edward Dmytryk), autor oporih kriminalističkih filmova i filmova o socijalnim i rasnim problemima u SAD. Filmovi: "Unakrsna vatra", "Zbogom, ljubljena moja", "Plavuša iz Singapura", "Iza izlazećeg sunca", "Daj nam danas", "Žongler", "Mladi lavovi", "Plavi anđeo", "Drvo života", "Pobuna na Kejnu".

Dado Topić . Vecernji.hr Dado Topić . Vecernji.hr