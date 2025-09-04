Oblačno vrijeme u većini zemlje, mogući lokalni pljuskovi: Temperatura će dostizati 32 stepena

Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Slab lokalni pljusak je moguć u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 32°C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 26°C.

Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne za većinu stanovništva. Dan će biti povoljan za boravak na otvorenom, ali se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana, naročito u južnim dijelovima zemlje.

Opća slika će biti nešto lošija u istočnim i sjeveroistočnim područjima, pa je kod osjetljivih grupa moguća pojava blažih tegoba, zbog nestabilnosti i pljuskova.