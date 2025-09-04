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FHMZ

Oblačno vrijeme u većini zemlje, mogući lokalni pljuskovi: Temperatura će dostizati 32 stepena

Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne za većinu stanovništva

Očekuje se kratkotrajni pljusak. E. Hadžihasić / Avaz

Dž. R.

4.9.2025

Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. 

Slab lokalni pljusak je moguć u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 32°C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 26°C.

Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne za većinu stanovništva. Dan će biti povoljan za boravak na otvorenom, ali se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana, naročito u južnim dijelovima zemlje. 

Opća slika će biti nešto lošija u istočnim i sjeveroistočnim područjima, pa je kod osjetljivih grupa moguća pojava blažih tegoba, zbog nestabilnosti i pljuskova.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
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