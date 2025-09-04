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SJEDNICA U 11 SATI

Vijeće naroda RS-a danas zasjeda: Razmatrat će se postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka zbog najavljenog referenduma

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 22. avgusta odluku o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH Dodiku

Vijeće naroda RS. Radio Slobodna Evropa

Dž. R.

4.9.2025

Sjednica Vijeća naroda Republike Srpske zakazana je danas u 11 sati, a trebalo bi da se razmatra pokretanje postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi i odlukom o prijevremenom stupanju na snagu ovog zakona.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 22. avgusta odluku o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH sada već bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata Dodiku, te odredila da će referendum biti održan 25. oktobra.

Zakon i odluka usvojeni su na posebnoj sjednici NSRS, poslije odluke Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku kao predsjedniku RS, a poslije pravosnažne presude Suda BiH kojom se Dodiku zabranjuje obavljanje javne funkcije u narednih šest godina te godinu zatvora koju je Dodik već platio u iznosu od 36.500 KM.

# VIJEĆE NARODA RS
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