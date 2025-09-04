Misija OSCE u BiH: Secesionistička retorika ozbiljna prijetnja za stabilnost regije

Secesionistička retorika predstavlja ozbiljnu prijetnju stabilnosti i jedinstvu regije, suprotna je Dejtonskom mirovnom sporazumu i rizikuje da naruši regionalnu stabilnost i do sada postignuti napredak. To su poručili iz Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini povodom nedavnih izjava bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će od Rusije tražiti podršku referendumu o nezavisnosti RS-a.

U intervjuu za ruske medije Dodik je ranije također kazao da uskoro ide u Moskvu gdje će tražiti da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a stavi veto na produženje misije "Althea" EUFOR-a u BiH.

S tim u vezi, Misija OSCE-a u BiH naglasila je značaj međunarodnih sigurnosnih organizacija kao što je EUFOR.

- Oni doprinose sigurnosti i zaštiti svih građana BiH, stvarajući time uslove za aktivnosti Misije OSCE-a usmjerene na unapređenje stabilnosti te promociju pomirenja i snažnih demokratskih institucija - naglasili su.

Potcrtali su da OSCE ostaje čvrsto posvećen suverenitetu, teritorijalnom integritetu i političkoj nezavisnosti BiH.

Pozvali su sve da se, umjesto na podjele i taktike koje izazivaju napetost i nepovjerenje među zajednicama širom BiH, fokusiraju na postizanje konkretnog napretka u interesu svih građana.