U Mostaru obilježen Dan nezavisnosti Izraela: Prisustvovali brojni zvaničnici HDZ-a BiH

U Mostaru je sinoć obilježen Dan nezavisnosti Izraela u organizaciji Jevrejske općine Mostar na čijem čelu se nalazi biznismen iz Izraela Amir Gros Kabiri.

Bila je to 77. godišnjica, a cijela ceremonija se održavala u dvorani Mepas Malla.

Ovom događaju su prisustvovali brojni zvaničnici HDZ-a BiH poput predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto, delegat u Domu naroda PSBiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, ministra pravde BiH Davora Bunoze, predsjednice FBiH Lidije Bradare i gradonačelnika Mostara Marija Kordića.