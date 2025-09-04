Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

77 GODINA

U Mostaru obilježen Dan nezavisnosti Izraela: Prisustvovali brojni zvaničnici HDZ-a BiH

Kordić je kazao da je Mostar grad koji zna šta znači rat i obnova povjerenja te je poručio da mir nikada nije jednostran

Godišnjica nezavisnosti Izraela. Platforma X

S. S.

4.9.2025

U Mostaru je sinoć obilježen Dan nezavisnosti Izraela u organizaciji Jevrejske općine Mostar na čijem čelu se nalazi biznismen iz Izraela Amir Gros Kabiri.

Bila je to 77. godišnjica, a cijela ceremonija se održavala u dvorani Mepas Malla.

Ovom događaju su prisustvovali brojni zvaničnici HDZ-a BiH poput predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto, delegat u Domu naroda PSBiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, ministra pravde BiH Davora Bunoze, predsjednice FBiH Lidije Bradare i gradonačelnika Mostara Marija Kordića.

Kordić je kazao da je Mostar grad koji zna šta znači rat i obnova povjerenja te je poručio da mir nikada nije jednostran. Poručio je da se nada će Palestinci ostvariti svoja prava.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je kazao da mu je bila čast prisustvovati prijemu ambasadorice Izraela Galit Peleg te poručio da će BiH i Izrael nastaviti jačati odnose na zajedničkim vrijednostima.

# IZRAEL
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (68)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.