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MOSTAR

Čović razgovarao s Konakovićem: Funkcioniranje institucija i snažan EU put ostaju imperativ djelovanja

Konstruktivan razgovor s predsjednikom NiP-a Elmedinom Konakovićem u Mostaru o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH te prioritetima rada, poručio je Čović

Čović i Konaković razgovarali u Mostaru. Platforma X / Dragan Čović

S. S.

4.9.2025

Predsjednik HDZ-a BiH nastavio je razgovore s koalicionim partnerima.

Nakon jučerašnjeg razgovora s liderom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem, danas se sastao s prvim čovjekom NiP-a Elmedinom Konakovićem.

Sastanak je održan u Mostaru, a nakon njega se Čović oglasio na društvenim mrežama i otkrio šta su bile teme razgovora.

- Konstruktivan razgovor s predsjednikom Naroda i pravde Elmedinom Konakovićem u Mostaru o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini te prioritetima rada. Unutrašnja stabilnost BiH, funkcioniranje institucija i vlasti te snažan EU put ostaju imperativ našega djelovanja - kazao je Čović.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# DRAGAN ČOVIĆ
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