Čović razgovarao s Konakovićem: Funkcioniranje institucija i snažan EU put ostaju imperativ djelovanja

Predsjednik HDZ-a BiH nastavio je razgovore s koalicionim partnerima.
Nakon jučerašnjeg razgovora s liderom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem, danas se sastao s prvim čovjekom NiP-a Elmedinom Konakovićem.
Sastanak je održan u Mostaru, a nakon njega se Čović oglasio na društvenim mrežama i otkrio šta su bile teme razgovora.
- Konstruktivan razgovor s predsjednikom Naroda i pravde Elmedinom Konakovićem u Mostaru o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini te prioritetima rada. Unutrašnja stabilnost BiH, funkcioniranje institucija i vlasti te snažan EU put ostaju imperativ našega djelovanja - kazao je Čović.