Dodik prijetio secesijom iz Mađarske: Brzo ćemo donijeti odluku o samostalnosti

Predsjednik SNSD-a i bivši predsjednik RS Milorad Dodik boravi u posjeti Mađarskoj gdje se sastao sa tamošnjim ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Peterom Sijartom. U svom obraćanju ponovo je prijetio samostalnošću RS.

Dodik se tako najprije zahvalio stavu Mađarske i poručio da će RS veoma brzo donijeti odluku o samostalnosti.

- Upoznao sam mađarskog ministra vanjskih poslova i trgovine Petera Sijarta da je njemački građanin Kristijan Šmit došao da uzme imovinu i sve rudne resurse, čemu će se RS suprostaviti - rekao je Dodik i dodao da će, ukoliko stvari budu išle nepovoljno po njih, "veoma brzo donijeti odluku o samostalnosti RS".

Nema realnog osnova

Rekao je da voljom "neke administracije dalekih kancelarija tadašnje američke administracije dobili smo BiH kao produkt koji nije imao realan osnov da preživi i da se uredi".

- Dobili smo probleme koji su generisani - mišljenja je Dodik.

Usto, dodao je i da su "briselska i Bajdenova administracija srušile Dejtonski sporazum".

- Pokušavaju se putem sudova svrgnuti demokratski izabrani lideri - to govori o tome da je jedna jaka struktura u Evropi spremna da ide do kraja - smatra Dodik koji je kazao kako se nalaze pod okupacijom - "Brisel je optužio da toleriše da se u BiH ukine demokratija".

- Kroz razgovore s vama sam iskazao upravo svoje mišljenje i hvala vam za stavu. To je zaista jasan stav. I to nije ništa novo. Јasno je da se pokušava putem korištenja sudova u svijetu, politički obezbijedi 'smrt' za demokratski izabrane lidere. To je urađeno sa Trampom, Balsanarom, to je urađeno ovdje u Evropi. To vidimo i posljednje ovo što se desilo u Češkoj, ta vrsta pritiska. Ali jedna zaista jaka struktura u Evropi spremna je da ide do kraja - kaže Dodik pa zaključuje:

- Pomno pratimo to šta se dešava. Ali smo vam zahvalni za čvrstinu stava, jer mislim da svako popuštanje nas može da dovesti samo do još većeg poraza. Zato mislimo da ta briselska administracija, ignoriše probleme i ono što treba da uradije. Nakon 30 godini mora da se okonča uloga OHR-a, koji je uvijek bio zamišljen kao privremen na jednu godinu. OHR je bio zamišljen na jednu godinu, a ostao je 30 godini - istakao je Dodik.

Nema se pravo niko miješati

Sijarto je u svom obraćanju rekao da narod jedne zemlje bira ko će da ga vodi i da niko nema pravo da se u to miješa.

- Ko treba da vodi RS? Narod RS-a treba to da kaže. Kakva će biti budućnost RS-a, to nećemo mi da kažemo iz Budimpešte, pa čak ni iz Brisela i Berlina. To će da odluče ljudi u Banjaluci, odnosno u RS-u - kazao je Sijarto.

Kaže da uvijek poštuju odluku zemalja, odnosno njihovih naroda o svojoj budućnosti.

- Mi se trudimo na saradnju baziranu na međusobnom poštovanju. I takva vrsta saradnje je uvijek bila uspješna između Mađarske i Republike Srpske. Uživamo prednosti te saradnje i ne želimo da je prekinemo. Želimo da je jačemo i u budućnosti. Nastavljamo razmojni program koji smo započeli prije godinu i po dana zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom - naveo je Sijarto.