SAD protjeruju bivšeg oficira Vojske RS: Predstavljao se kao žrtva progona, a ustvari je počinio užasne zločine

Sjedinjene Američke Države su jučer podnijele zahtjev za denaturalizaciju u Zapadnom okrugu Virdžinije protiv Slobodana Letića, rođenog u Hrvatskoj, koji je, prema tužbi Ministarstva pravde, prikrio i lažno predstavio svoju umiješanost u premlaćivanje, mučenje i seksualno zlostavljanje civila u ratu u Bosni i Hercegovini 1992. godine, kada je bio oficir u Vojsci RS.

- Letić je izveo dvije zatočenice iz logora prije nego što ih je odvezao u stan gdje ih je tukao i silovao. Nakon što su žene puštene iz logora, Letić je kasnije pronašao jednu od njih kako hoda ulicama i ponovo je odveo u napuštenu kuću i prisilno je silovao. Letić je također upao u domove drugih civila u Bosni i nanio im teška premlaćivanja, mučenja i lažna pogubljenja - navode iz State Deparmenta.

Letić je prikrivao svoju umiješanost u ratne zločine i djela progona tokom cijelog postupka imigracije i naturalizacije nakon ulaska u Sjedinjene Američke Države, tvrdeći da je izbjeglica. Osim toga, u građanskoj tužbi se navodi da je Letić prikrio svoje bosanske krivične osude za djela povezana s korupcijom koja je počinio kao policajac nakon rata. Letić je naturaliziran kao američki državljanin 22. septembra 2006. godine.

- Sjedinjene Američke Države nisu sigurno utočište za ratne zločince i kršitelje ljudskih prava. Letić je ušao u našu zemlju predstavljajući se kao žrtva progona, dok je zapravo počinio užasna djela kao progonitelj drugih. Iskoristio je naš velikodušan sistem za prijem izbjeglica i nije trebao dobiti američko državljanstvo. Ova akcija nastoji ispraviti tu nepravdu, a mi smo posvećeni održavanju integriteta procesa naturalizacije protiv prevare i lažnog predstavljanja - rekao je pomoćnik državnog tužioca Brett A. Shumate iz Građanskog odjela Ministarstva pravde.

Prema Zakonu o imigraciji i državljanstvu, naturaliziranom državljaninu SAD može se oduzeti državljanstvo, a njegov certifikat o naturalizaciji poništiti ako je naturalizacija stečena nezakonito ili prikrivanjem bitne činjenice ili namjernim lažnim predstavljanjem.

Ovaj slučaj istražio je Ured za imigracijske sporove Građanskog odjela, uz pomoć FBI, historičara istraga domovinske sigurnosti Williama Tomljanovicha i atašea Johna Christofora iz Službe za imigraciju i carine, te vlade Bosne i Hercegovine. Spor vodi parnični advokat Christopher Lyerla, a pregledava ga Max Weintraub iz Ureda za imigracijske sporove, Odjeljenja za opće sporove i žalbe, Jedinice za afirmativne sporove.