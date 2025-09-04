NATO o potezima RS: Svaka prijetnja secesijom je opasna, podržavamo produženje mandata EUFOR-a

NATO podržava EUFOR-ovu operaciju "Althea" u okviru Berlinskog sporazuma i snažno podržava produženje mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, poručio je dužnosnik iz sjedišta NATO-a u Briselu u izjavi za Fenu, dodajući da NATO neće dopustiti da se pojavi sigurnosni vakuum.

Ova izjava reakcija je NATO-a na nedavne izjave bivšeg predsjednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika koji je u intervjuu za ruske medije kazao da će uskoro ići u Moskvu gdje će tražiti da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a stavi veto na produženje misije "Althea" EUFOR-a u BiH. U istom intervju izjavio je i da će tražiti rusku podršku referendumu o nezavisnosti RS-a.

Podrška suverenitetu

S tim u vezi, dužnosnik iz NATO-a naglasio je da je sigurnost BiH važna za regiju, ali i za Evropu i Sjevernoatlantski savez.

- Snažno podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Svaka prijetnja secesijom je destabilizirajuća i opasna. Podržavamo BiH i njene državne institucije - jasna je poruka dužnosnika NATO-a.

Također poručuje da NATO ostaje predan partnerstvu s BiH te da produbljuju politički dijalog i praktičnu saradnju sa BiH, uključujući i saradnju kroz sjedište NATO-a u Sarajevu i Ćelije za podršku političkom angažmanu.

- NATO također podržava reformske napore kako bi BiH postala otpornija i sigurnija, uključujući i aktivnosti u okviru NATO-ovog Paketa pomoći za izgradnju odbrambenih kapaciteta. To jača njihove sposobnosti u područjima kao što su upravljanje krizama, kibernetička odbrana, suzbijanja terorizma i poboljšavanje interoperabilnosti Oružanih snaga BiH s NATO-om - dodao je.

Dužnosnik iz Sjevernoatlantskog saveza najavio je da tokom ove godine očekuju pokretanje niza programa u više područja, uključujući borbu protiv terorizma, kibernetičku odbranu, evakuaciju iz zraka, vojnu policiju i upravljanje krizama.

- Važni koraci već su poduzeti. Saveznici i partneri NATO-a uložili su više od 8 miliona eura u namjenski "Trust fond", a saveznici nastavljaju imenovati stručnjake koji će voditi provođenje specifičnih inicijativa - kazao je.

Međusobno nadopunjuju

Napomenuo je da NATO usko sarađuje s Evropskom unijom da bi osigurali da se njihovi napori međusobno nadopunjuju. Osim toga, dodaje da se osoblje NATO-a zaduženo za tu saradnju konsultuje se u vezi s područjima od zajedničkog interesa kao što su zračni nadzor, kibernetička odbrana i borba protiv terorizma.

Još je istakao da se Paket za izgradnju odbrambenih kapaciteta nadovezuje se na dobru saradnju između NATO-a i BiH u područjima profesionalnog vojnog obrazovanja i dobrog upravljanja te da nastavljaju razgovore o daljnjim područjima saradnje s vlastima u BiH.