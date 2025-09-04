Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić za "Avaz": Odluka o tzv. novoj vladi RS je neustavna

Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže da je odluka Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) od 2. septembra, kojom je na prijedlog Milorada Dodika izabrana tzv. nova vlada RS suprotna Ustavu RS i Ustavu Bosne i Hercegovine, jer je donijeta na prijedlog Dodika koji nije predsjednik RS.

Članovi Vlade

- Dodik nije mogao u svojstvu predsjednika Republike Srpske imenovati mandatara. Prema tome mandatar je nezakonito imenovan, a potom je i on sam nezakonito imenovao članove Vlade, a onda je sve to skupa nezakonito potvrdila Narodna skupština RS - pojasnio je Pobrić za „Avaz“.

Pitanje je, navodi, hoće li iko od ovlaštenih subjekata podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti te neustavne odluke, koja se, iznosi, preispitati može i pred Ustavnim sudom RS, ali i pred Ustavnim sudom BiH. Međutim, bošnjački predstavnici u institucijama entiteta RS jučer su najavili pravne procedure prema Ustavnom sudu RS i Ustavnom sudu BiH.

Do izbora premijera i nove, neustavne, entitetske vlade, podsjetimo, došlo je nakon što je u NSRS prihvaćena ostavka premijera Radovana Viškovića. Potom je Dodik, iako za to nema ustavna ovlaštenja, budući da mu je mandat oduzela Centralna izborna komisija BiH, za mandatara predložio Savu Minića. Prema Ustavu entiteta RS, mandatara treba predložiti predsjednik RS.

Krivično djelo

Prof. Pobrić navodi da se u konkretnom slučaju može raditi i o krivičnom djelu.

- Tužilaštvo bi trebalo ispitati radi li se o novom krivičnom djelu koje je počinio Milorad Dodik, s obzirom na to da se lažno predstavlja, i to je nadležnost Tužilaštva RS - rekao je Pobrić.

Skupština RS je na sjednici kada je prihvaćena Viškovićeva ostavka, pozvala Dodika da nastavi obavljati funkciju predsjednika RS, odbacila prijevremene izbore, te naložila institucijama entiteta da ne sarađuju s CIK-om.

Prijevremeni izbori

CIK je Dodiku oduzeo mandat, jer je Sud BiH, početkom avgusta, izrekao pravosnažnu presudu kojom je osuđen na godinu zatvora, koju je, podsjetimo, otkupio novčanom uplatom, te šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Nakon toga, Centralna izborna komisija BiH je raspisala prijevremene izbore za predsjednika RS za 23. novembar.