Gradski vijećnik ogorčen iznosom računa za vodu: Kao da u stanu punim bazen

Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva Srđan Srdić oglasio se povodom, kako tvrdi, enormno visokih računa za vodu koje dobijaju građani Kantona Sarajevo.

On je naveo primjer vlastitog domaćinstva, ističući da je račun njegove četveročlane porodice iznosio 70 KM.

- Četveročlana porodica u stanu, a iznos kao da svakodnevno punim bazen. Sve što ste dotakli pretvorili ste u pljačku i propast - napisao je Srdić.

Posebno je kritikovao stanje u vodovodnom sistemu glavnog grada, naglašavajući da istovremeno dok se građanima naplaćuju visoki računi, voda „curi po cijelom Sarajevu“, a gubici u mreži se mjere u milionima litara.

- Račune napuhavate, a novac otimate! Dolazi 26-ta i vi ponovo računate na glasove? Narode, ako mislite da je normalno da vam naplaćuju i ono što nikada niste potrošili, nastavite ih birati. Ako iole mislite svojom glavom, recite dosta! Jer ovim tempom, sutra će nam naplaćivati i zrak koji dišemo - poručio je Srdić.

Njegova izjava izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama, gdje građani dijele svoja iskustva sa visokim računima za vodu i gubicima u vodovodnoj mreži.